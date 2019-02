Manchester United vs. Liverpool EN VIVO ONLINE vía DirecTV por fecha 27 de Premier League

Manchester United vs. Liverpool EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 27 de la Premier League, este domingo 24 de febrero, desde las 09:05 a.m. (hora peruana) y 3:05 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de DirecTV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Manchester United y Liverpool se verán las caras en una nueva edición del derbi del noroeste inglés en medio de la final de la Copa de la Liga entre Manchester City y Chelsea. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Old Trafford.

Manchester United vs. Liverpool: horarios del partido



Ecuador - 9:05 a.m.

Perú - 9:05 a.m.

Colombia - 9:05 a.m.

México - 8:05 a.m.

Bolivia - 10:05 a.m.

Chile - 11:05 a.m.

Argentina - 11:05 a.m.

Uruguay - 11:05 a.m.

Paraguay - 11:05 a.m.

España - 3:05 p.m.

Manchester United recibirá a Liverpool, que se jugará gran parte de sus opciones de continuar en la lucha por ser campeón de la Premier League junto con los 'Citizens', con los que están igualados en puntaje con 65 puntos.

Liverpool perdió el liderato de la liga inglesa luego de encadenar varios tropiezos. En la semana, el elenco que dirige Jürgen Klopp empató sin goles en la ida de octavos de final de la Champions League ante Bayern Munich en Anfield.

Ahora tocará darle vuelta a la página y concentrarse en la Premier League. "Este juego es como todos los otros grandes juegos, los respetamos, pero creo que también podemos vencer a cualquier equipo", manifestó en la previa, el delantero Sadio Mane, delantero de Liverpool.

Klopp podrá contar con Virgil van Dijk, ausente ante los bávaros por suspensión. "La forma en la que juegan ahora es, obviamente, diferente, pero nada de lo que diga puede usarse para crear una historia que suene irrespetuosa hacia Mourinho. Ellos han encontrado una solución que ha funcionado", analizó el alemán sobre el rival.

Manchester United se repuso de la derrota ante PSG por octavos de final de la Champions League con un triunfo sobre Chelsea que los metió a cuartos de final de la FA Cup. Los 'Red Devils' se ubican en el cuarto casillero con 51 unidades.

"Sabemos que nos espera un juego muy difícil el domingo. Pero creo que ellos saben que venir a jugar a Old Trafford será difícil. Creo que nos respetarán y nosotros les respetaremos", comentó el estratega de Manchester United, Ole Gunnar Solskjær en la previa.

Manchester United vs. Liverpool: probables alineaciones

Manchester United: David De Gea, Ashley Young, Viktor Lindelof, Chris Smalling, Luke Shaw, Ander Herrera, Nemanja Matic, Paul Pogba, Marcus Rashford, Juan Mata y Anthony Martial.

Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Giorginio Wijnaldum, Jordan Henrderson, Fabinho, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR