José Mourinho , en medio de un clima inestable para Manchester United , enfrentará al Liverpool de Jürgen Klopp, único equipo invicto en 17 jornadas de la Premier League. El portugués no quiso reconocer el trabajo del rival y lo hizo saber con una polémica frase.

El luso calentó la previa de uno de los encuentros con más historia en la liga inglesa, en una entrevista que reproduce la cadena Sky Sports. Todo inició con una pregunta sobre el rendimiento del actual equipo de Anfield.

"¿Es el mejor equipo de Liverpool al que te vas a enfrentar? Porque juegan bien", consultaron a Mourinho. "Yo jugué contra el Liverpool que fue campeón de Europa", respondió tajante el DT de Manchester United.

"¿Este equipo es mejor?", replicó el periodista. Entonces, el entrenador de los 'Red devils' minimizó al cuadro de Klopp. " No sé sí es mejor o no, yo sé que ese equipo fue campeón de Europa y este no ganó nada", disparó.

" Entonces pienso que tengo que respetar a los que la consiguieron y respetar la ambición de los que no pudieron. Al final, es por respeto", añadió más leña al fuego el siempre polémica José Mourinho.