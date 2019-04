Manchester United vs. Everton EN VIVO por la Premier League desde Goodison Park

Manchester United vs. Everton EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Manchester United vs. Everton este domingo 21 de abril, por la jornada 35 de la Premier League, en el estadio Goodison Park, en Liverpool, desde las 7:30 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido por la señal de ESPN 2 para Sudamérica. En México, Centroamérica, Italia y Reino Unido por Sky HD. En Francia por RMC Sport 1. En España vía Movistar+. En Alemania y Japón por DAZN. En Estados Unidos vía Telemundo y NBC Sports. Streaming por MUTV App, evertontv y TalkSport Radio World.

Manchester United tiene una dura visita a Goodison Park, para enfrentar al Everton, días después de ver enterradas sus opciones en la Champions League tras ser goleado por el Barcelona. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

El equipo que dirige el noruego Ole Gunnar Solskjaer quiere dejar atrás el episodio en la Champions y enfocarse de lleno en alcanzar un cupo para la próxima temporada de esta competición.

De momento, Manchester United marcha sexto en la clasificación con 64 puntos, zona de Europa League, a dos del Arsenal, que ocupa la codiciada cuarta casilla.

Hay una cruenta pelea entre 4 clubes por dos lugares en la próxima edición de la Champions: Tottenham, Arsenal, Chelsea y el United. Liverpool y Manchester City tienen su cupo asegurado.

La jornada anterior, los 'Red Devils' vencieron por 2-1 al West Ham en Old Trafford y no tiene margen de error. Deben ir a la ciudad de Liverpool por los 3 puntos.

Everton, equipo ubicado en el noveno puesto con 46 puntos, viene de caer por 2-0 en cancha del Fulham y buscará enderezar el camino en la Premier League jugando en casa.

Manchester United vs. Everton - horarios en el mundo

07:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

08:30 horas en Venezuela, Bolivia

09:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

14:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

16:30 horas en Catar y Arabia Saudita

21:30 horas en China

22:30 horas en Japón y Corea del Sur

Manchester United vs. Everton - alineaciones probables

Manchester United : David de Gea, Marcos Rojo, Chris Smalling, Phil Jones, Diogo Dalot, Juan Mata, Paul Pogba, Fred, Jesse Lingard, Romelu Lukaku, Anthony Martial.



Everton: Jordan Pickford, Phil Jagielka, S. Coleman, Lucas Digne, K. Zouma, G. Sigurdsson, I. Gueye, Bernard, André Gomes, D. Calvert-Lewin, Richarlison.

