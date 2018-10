Manchester United vs. Everton EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el Manchester United vs. Everton en partido por la décima jornada de la Premier League en el estadio Old Trafford, desde las 11:00 a.m., y por transmisión de DirecTV Sports.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.



Este partido será transmitido por la señal de DirecTV Sports para Sudamérica, excepto en Bolivia, que lo verá por Tigo Sports, y Brasil que tendrá a ESPN. En España por Movistar+. En Estados Unidos por NBC y Telemundo. En Reino Unido por Sky Sports Premier League. En México y parte de Centroamérica por Sky HD.

Manchester United , donde milita el chileno Alexis Sánchez, cayó a mitad de semana, en casa, ante la Juventus (0-1) por la Champions League y por la Premier viene de empatar 2-2 en campo del Chelsea, en un partido que lo tenía ganado hasta que a los 96’, Barkley lo igualó para los ‘Blues’.



Este resultado generó gran molestia en José Mourinho, cuestionado por los pobres resultados de su equipo que lo han llevado a ocupar la décima casilla en la liga inglesa con 14 puntos, lejos de la zona europea.



Ante Everton, Manchester United debe mostrar una mejor versión de equipo, de lo contrario la cabeza de Mourinho no tardará en rodar. El puesto del entrenador portugués pende de un delicado hilo.



Everton, donde milita el colombiano Yerry Mina, es octavo en la tabla de posiciones con 15 puntos y lleva 3 victorias consecutivas. La última fue por 2-0 en Liverpool ante el Crystal Palace.

Manchester United vs. Everton - horarios en el mundo

11:00 horas en Perú, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas Venezuela, Bolivia

13:00 horas en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay

18:00 horas del jueves en España, Italia, Francia, Alemania

19:00 horas en Catar y Arabia Saudita

00:00 horas del lunes en China

01:00 horas del lunes en Japón y Corea del Sur.

Manchester United vs. Everton - alineaciones probables

Manchester United : David de Gea, Ashley Young, Chris Smalling, Victor Lindelöf, Luke Shaw, Juan Mata, Nemanja Matić, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Anthony Martial, Marcus Rashford.



Eveton: Jordan Pickford, Seamus Coleman, Lucas Digne, Kurt Zouma, Michael Keane, G. Sigurðsson, I. Gueye, Bernard, André Gomes, Theo Walcott, Richarlison.

