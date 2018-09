Manchester United vs. Derby County se enfrentan este martes 25 de setiembre por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra o Carabao Cup, desde las 2:00 pm, en el estadio Old Trafford.

Este partido será transmitido por la señal de ESPN 2 para Sudamérica. ESPN + en Estados Unidos. Sky para México, Centroamérica y Reino Unido.

Manchester United, que dirige el portugués José Mourinho, ha tenido un arranque tímido en la Premier League, luego de cosechar tres triunfos, dos derrotas y un empate en las primeras 6 jornadas.

La fecha pasada empataron en casa ante el Wolverhampton (1-1), en un partido que generó una nueva ola de críticas al juego mostrado por la millonaria plantilla de los 'Red Devils'.

El propio Mourinho fue abierto en las críticas a sus propios jugadores, al señalar que no muestran su real valor en la cancha.

"Es un resultado justo (el empate) porque los Wolves jugaron como a mí me gusta jugar, que es como la final de la Copa del Mundo; esa es la actitud que me gusta que mis equipos tengan cada partido y no tuvimos eso. Ellos tenían, nosotros no", dijo.

Derby County, que dirige el reconocido exfutbolista Frank Lampard, marcha sexto en la Championship League (Segunda de Inglaterra) y viene de vencer al Brentford por 3-1.

Alineaciones probables:



Manchester United: David de Gea, Antonio Valencia, Chris Smalling, Victor Lindelöf, Luke Shaw, Marouane Fellaini, Paul Pogba, Fred, Jesse Lingard, Alexis Sánchez, Romelu Lukaku.



Derby County: S. Carson, R. Keogh, C. Forsyth, F. Tomori, J. Bogle, C. Bryson, B. Johnson, H. Wilson, M. Mount, D. Nugent, M. Bennett.