Manchester United vs. Cardiff City EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el Manchester United vs. Cardiff City por la fecha 18 de la Premier League en el Cardiff City Stadium desde las 12:30 p.m. y con transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Manchester United vs. Cardiff City será el inicio de una era para los 'red devils'. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier League.

Manchester United ha vivido una semana movida desde la derrota sufrida contra Liverpool el pasado fin de semana (3-1). La directiva del club, consciente de la terrible temporada, tomó una drástica decisión.

El último martes, los 'red devils' anunciaron el despido de José Mourinho, entrenador de la primera plantilla. La crisis de resultados y la mala relación con el equipo le pasaron factura al portugués.

Mientras la prensa inglesa especulaba con el nombre de 'The Special One', el club informó que Ole Gunnar Solskjaer, ex 'diablo rojo' en su época como jugador, se haría cargo del primer equipo hasta el final de la temporada.

Con el noruego en el banquillo de Old Trafford, directivos buscando un reemplazante permanente a José Mourinho, el Manchester United volverá a la acción en la Premier League frente a Cardiff City.

Ole Gunnar Solskjaer, en su estreno como entrenador de los 'red devils', piensa colocar en el cuadro inicial a Paul Pogba y Anthony Martial. El volante francés se quedó en la banca de suplentes frente los 'reds' y su compatriota ingresó en la segunda mitad.

Por su lado, la campaña del Cardiff City en la Premier League ha sido discreta por los resultados obtenidos hasta este momento. El conjunto galés solo ha sumado 14 unidades en los 17 encuentros jugados del torneo.

El equipo dirigido por Neil Warnock regresa a casa para medirse al Manchester United. Al Cardiff City le ha venido bien últimamente en su estadio: ganó cuatro encuentros de los cinco recientes disputados en aquel escenario.



Manchester United: De Gea; Dalot, Bailly, Lindelof, Young, Matic, Herrera, Pogba, Lingard, Martial, Rashford.



Cardiff City: Etheridge; Ecuele Manga, Morrison, Bamba, Peltier; Hoilett, Camarasa, Gunnarsson, Arter, Murphy; Reid.