Manchester United vs. AZ Alkmaar EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la segunda jornada del grupo L de la Europa League en el estadio Cars Jeans desde las 11:55 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 2.

El duelo entre Manchester United y AZ Alkmaar será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Europa League.

Los ‘Red devils’ se presentarán en este torneo por segunda vez en la temporada. El cuadro dirigido por Ole Gunnar Solskjaer saldrá al campo con la idea de sumar otros tres puntos en Holanda este jueves 3 de octubre.

Manchester United debutó en casa contra el Astana en la Europa League. Los ingleses, pese al amplio favoritismo en la previa, tuvieron muchos problemas para ganar por 1-0 al cuadro de Kazajistán con gol de Mason Greenwood.

Después de esa victoria, los ‘Diablos rojos’ fueron irregulares en los siguientes compromisos: caída contra West Ham, clasificación sufrida contra Rochdale en la Copa de la Liga y empate frente al Arsenal.

Encima, Manchester United ha perdido a Paul Pogba, una de sus figuras. La lesión al pie recrudeció y necesitará descanso. “Requiere tratamiento. Las actualizaciones sobre la recuperación seguirán a su debido tiempo”, señaló el club.

El atacante Anthony Martial y los defensores Luke Shaw, Phil Jones y Aaron Wan-Bissaka no fueron incluidos en la convocatoria. Los jóvenes Brandon Williams, Diogo Dalot, Angel Gomes tendrán una chance con el primer equipo.

El AZ Alkmaar, que igualó 2-2 contra el Partizan en la primera fecha, atraviesa por un gran momento en la liga holandesa. Los ‘Granjeros’, con 19 puntos, pelean por ubicarse en los primeros lugares con Ajax y PSV, cada uno con 20.

Manchester United vs. AZ Alkmaar: horarios del partido

Perú 11:55 a.m. Ecuador 11:55 a.m. Colombia 11:55 a.m. México 11:55 a.m. Bolivia 12:55 p.m. Paraguay 12:55 p.m. Venezuela 12:55 p.m. Argentina 1:55 p.m. Chile 1:55 p.m. Uruguay 1:55 p.m. Brasil 1:55 p.m. España 6:55 p.m.

Manchester United vs. AZ Alkmaar: posibles alineaciones

Manchester United: Romero; Rojo, Tuanzebe, Maguire, Dalot; Matic, Fred; Mata, Lingard, Rashford; Greenwood. AZ Alkmaar: Bizot; Rhijn, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Clasie, Koopmeiners, Midtso; Stengs, Idrissi, Boadu.

Manchester United vs. AZ Alkmaar: ¿cómo llegar al estadio?