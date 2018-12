Manchester United vs. Arsenal EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el Manchester United vs. Arsenal por la fecha 15 de la Premier League en Old Trafford desde las 3:00 p.m. y con transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre los Manchester United vs. Arsenal será importante para los 'gunners', que buscan alargar su buena racha en todos los torneos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier League.

Un partido, dos tendencias: el nuevo Arsenal del español Unai Emery (4º), ganador 4-2 del derbi contra el Tottenham (5º) el domingo, se desplaza el miércoles a casa de un Manchester United (7º) con problemas para disputar la 15ª jornada de la Premier League.



Una racha de 19 partidos sin perder para los 'Gunners' frente a tres jornadas de liga sin victoria para los 'Diablos Rojos', tras el empate 2-2 contra el Southampton (18º) el sábado. En la clasificación el United está ya a ocho puntos de la última plaza que da acceso a la Liga de Campeones, que ostenta, precisamente, el Arsenal.



Debilitado por las lesiones en defensa e incapaz de carburar en ataque, el equipo de José Mourinho sufre. Los 'Diablos Rojos', que no ganan en la competición liguera desde el 3 de noviembre contra el Bournemouth, cuentan ahora con dos partidos en Old Trafford para revertir la tendencia, ante e l Arsenal el miércoles y frente al colista Fulham el sábado.



Parece un mal momento para recibir a unos londinenes en plena forma, apoyado en los goles de Pierre-Emerick Aubameyang, máximo anotador de la Premier League con 10 tantos.



El Arsenal de Emery perderá a uno de los jugadores claves de su equipo por acumulación de tarjetas amarillas: Granit Xhaka. El lugar del suizo lo ocuparía Matteo Guendouzi. El DT español esperará la recuperación de Mesut Özil, baja en las dos últimas jornadas.

Manchester United vs. Arsenal: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.



Manchester United vs. Arsenal: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Dalot, Smalling, Jones, Shaw; Matic, Herrera; Lingard, Pogba, Martial; Lukaku.



Arsenal: Leno; Sokratis, Mustafi, Holding; Bellerin, Torreira, Guendouzi, Kolasinac; Ramsey, Aubameyang, Lacazette.

Fuente: AFP