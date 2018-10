Manchester United pagaría 34 millones de euros por despedir a José Mourinho

José Mourinho estaría dispuesto a dejar anticipadamente su cargo como entrenador del Manchester United si el club inglés asume una costosa penalidad de 34 millones de euros, señaló 'Mirror'.

Según el medio británico, la intención de la directiva de la institución inglesa para determinar el futuro de 'Mou' es esperar el desenlace de la presente edición de Champions League.

Sin embargo, anticipándose a una posible decisión unilateral, la defensa del estratega portugués insistiría en que se respete el contrato que uno a ambas partes hasta el 30 de junio de 2020.

La elevada cifra para blindar al popular 'Special One' respondería a los acuerdos iniciales, sumados al salario anual de 16 millones de euros que recibiría el director técnico por sus servicios.

No obstante, este monto se reduciría a 11 millones de euros si José Mourinho no consigue colocar al United en zona de clasificación a la siguiente Liga de Campeones al final de temporada, lo que representaría un ahorro significativo para los 'Diablos Rojos', ya que con ello solo les restaría pagar menos de un año de sueldo.



Uno de los principales candidatos para reemplazar al luso sería el francés Zinedine Zidane, quien se encuentra libre desde su desvinculación del Real Madrid tras una destacada labor.

"Mis jefes me renovaron hasta el 2020 y yo no les puse una pistola para que lo hicieran. Me renovaron porque querían", señaló Mourinho luego de la agónica victoria del Manchester United sobre Newcastle, reclamando una persecución en su contra.