A lo largo de su carrera, José Mourinho ha tenido una serie de enfrentamientos con la prensa deportiva del país en el que le tocó dirigir. En Inglaterra, en su etapa con Manchester United , no ha sido la excepción.

El portugués ha sido cuestionado por el rendimiento de Marcus Rashford. El delantero anotó dos goles con la selección de Inglaterra en la pasada fecha FIFA y con los 'Red devils' apenas si destaca.

Mourinho defendió al atacante ante los periodistas. El DT del United hizo un resumen los de números del futbolista. "En dos temporadas conmigo ha jugado en 105 partidos, 5.744 minutos, 63,7 partidos, incluyendo cinco finales, así que creo que la gente que habla sobre sus minutos está un poco confusa", sostuvo.

"Rashford no es Dominic Solanke, no es Ruben Loftus-Cheek, no es Dominic Calvert-Lewein. Él es Marcus Rashford, jugador del Manchester United, con un cuantioso número de minutos jugados al máximo nivel en las mejores competiciones", añadió el luso.

Acto seguido, Mourinho cargó contra algunos reporteros. "Creo que puedo esperar que el domingo voy a ser muy criticado por no poner a jugar (a Rashford), porque algunos de los chicos (refiriéndose a la prensa) están muy obsesionados conmigo y otros, creo que tienen un problema con algunas mentiras compulsivas", disparó.

" Obviamente, llevan las cosas por donde les interesa. Es obvio, es humano y es natural. No es ético, pero lo acepto", añadió el entrenador del Manchester United, quien acusó a algunos periodistas de tener "doble salario" por trabajar para un medio y un determinado club.

" Los hay que se despiertan por la mañana y lo primero que se les viene a la mente es José Mourinho y el Manchester United. Lo siento por ellos, porque hay muchas cosas más interesantes con las que despertarse y ser feliz que hablar sobre nosotros y sobre fútbol", finalizó.

Fuente: EFE