Edinson Cavani, la nueva incorporación de Manchester United, tuvo un primer diálogo con la página oficial de los ‘Diablos Rojos’ y no tuvo problema para responder sobre la presión que le significará llevar la camiseta que han defendido los jugadores más más importantes en la historia del club.

El goleador reconoció que conversó con algunos jugadores que pasaron por la institución para decidir su fichaje. “Compartí vario años con Diego Forlán en la selección. Sé que ha dicho cosas muy lindas y positivas de mí. Su experiencia me servirá de mucho. También hablé con Ángel Di María y con Ander Herrera que es un chico a quien admiro mucho, hablé con él y después llegué a un acuerdo con el club”, dijo Cavani para la web del club.

Llevar la casaquilla de Eric Cantona, Cristiano Ronaldo y David Beckham no significa presión para el charrúa. “Es un número lindo. Me tocó llevarlo también en la selección. Yo sé que dentro de la cancha el número de la camiseta no juega, ¿no? Pero tener la posibilidad de ponerme la ‘7’ de Manchester United, que se la han puesto leyendas y jugadores importantes aquí es una linda responsabilidad, me gusta el desafío. Espero representarla bien y dejarla en lo más alto”, afirmó.

Edinson Caavani confesó sentir ansiedad por pisar cuando antes el césped del Old Trafford. "La verdad que muchas ganas de saltar a la cancha, de jugar, estar allí. Creo que lo que representa Manchester a nivel mundial es una cosa increíble. Entonces tengo muchas ganas de poder vivir eso y defender esa camiseta. Cada vez falta menos, así que estoy con un poquito ansiedad para poder entrenar con mis compañeros y después poder estar a disposición del grupo, del entrenador.

El exartillero de PSG reconoció que tiene mucho para ofrecer en la Premier League. “Me atraía mucho el hecho de poder jugar en la liga inglesa, y qué más que en Manchester United. Entonces eso me atraía mucho, me dio mucha motivación porque siento que tengo todavía muchas ganas de competir, de trabajar y de dar lo mejor”.