Manchester United goleó al Sheriff en la Europa League (3-0) y si bien Antony no se hizo presente con un gol, fue protagonista del partido por un lujo: recibió la pelota y realizó un giro que generó el aplauso de los hinchas. Sin embargo, la acción, que no tuvo mayor trascendencia, desató críticas hacia el joven delantero brasileño y Neymar, su compatriota, decidió salir a respaldarlo.

Recordemos que Paull Scholes, exfutbolista de los ‘Diablos rojos’, había sido el más duro con sus comentarios: “No sé lo que está haciendo con esa jugada. Es un ridículo, exhibicionista, pero así es como juega, lo vi en el Ajax. Creo que necesita que lo golpeen fuerte dentro del campo. Necesita eliminar eso de su juego y ser simple. Lo que hace es fanfarronear, no supera a un marcador y pasa el balón a cualquier parte”.

Ante esas circunstancias, Neymar utilizó su cuenta de Instagram para avalar y defender lo que hace Antony sobre el césped. “¡Sigue así, no cambies nada! Arriba, chico. Audacia y alegría”, escribió la estrella del PSG en una historia, junto a la postal de su compañero en la ‘Canarinha’.

Neymar envió mensaje de respaldo para Antony. (Foto: Captura)

Precisamente, el atacante de 22 años confesó que piensa seguir mostrando su talento con el balón en las canchas: “Somos conocidos por nuestro arte y no dejaré de hacer lo que me trajo a donde estoy”. No obstante, Erik ten Hag, DT del Manchester United, ha expresado un poco de descontento con su dirigido.

Antony se refirió a las críticas que recibió por su estilo de juego. (Foto: Captura)

“No tengo problema con eso mientras sea funcional, aunque también exijo más. Quiero más carreras de atrás, más veces en el área, más regates y, sobre todo, más tiempo jugando en los espacios. Así que exigimos más dominio en este juego y ahora hay un truco como ese, que es bueno, siempre y cuando sea funcional”, explicó el estratega en conferencia de prensa.

De la misma forma, Erik ten Hag indicó que tomará acciones respecto a Antony y sus lujos. “Si no estás perdiendo la pelota, ya que estás atrayendo jugadas, entonces está bien, pero si es solo un truco, sí, entonces lo corregiré”, advirtió el estratega.