Manchester City vs. Wolverhampton EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 8 de la Premier League, este domingo 6 de octubre, desde las 8:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, para Latinoamérica, y también DAZN Spain. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Obligado a ganar para no perderle pisada al imparable Liverpool -serio candidato al título-, Manchester City recibirá a Wolverhampton, del mexicano Raúl Jiménez. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Etihad Stadium.

Manchester City vs. Wolverhampton: horarios del partido

México - 8:00 a.m. Ecuador - 8:00 a.m. Perú - 8:00 a.m. Colombia - 8:00 a.m. Venezuela: 9:00 a.m. Bolivia - 9:00 a.m. Paraguay - 9:00 a.m. Argentina - 10:00 a.m. Chile - 10:00 a.m. Uruguay - 10:00 a.m. España - 3:00 p.m.

Manchester City tendrá la oportunidad de mantener la ventaja con el líder Liverpool, que recientemente venció de forma agónica al Leicester City por 2-1. Con ese resultado, los 'Reds' llegaron a los 24 puntos en ocho partidos y, por ahora, la diferencia es de ocho con respecto a los 'Citizens'.

El martes, Manchester City derrotó 2-0 a Dinamo Zagreb en su segunda presentación en la Champions League, con la que se adueñó del liderato de su serie. Ya pensando en la liga inglesa, el conjunto 'Ciudadano' registra cinco triunfos, un empate y una derrota.

En otros números, Manchester City se presentará ante Wolverhampton con 39 victorias en los últimos 44 encuentros, una cifra estupenda que debería aumentar para que la pelea en la Premier League siga al rojo vivo.

"Para ganar títulos hay que hacerse fuerte en casa, sino no hay opciones. Esta temporada hemos empezado fuertes, es lo que queríamos", afirmó en la previa el entrenador de Manchester City, Pep Guardiola.

Para este compromiso contra Wolverhampton, Kevin de Bruyne y John Stones no estarán disponibles. "(De Bruyne) estará listo después del parón internacional, no es nada grave. Espero que después del parón, John Stones también esté a punto", aseguró Guardiola.

Sobre el rival, Guardiola destacó sus virtudes y afirmó que vio su juego por la Europa League. "Vi el partido contra el Besiktas, fueron muy sólidos y lograron una gran victoria. Tiene una buena plantilla, no creo que sufran en la Premier League", indicó.

Wolverhampton, séptimo clasificado de la pasada temporada, intentará alcanzar su segunda victoria en el certamen. Por ahora, los 'Lobos' son decimoterceros con 7 puntos, producto de un triunfo, cuatro empates y dos caídas.

Manchester City vs. Wolverhampton: probables alineaciones

Manchester City : Ederson; Kyle Walker, Fernandinho, Nicolás Otamendi, Zinchenko; Rodri, Bernardo Silva, David Silva; Riyad Mahrez, Sergio Agüero y Raheem Sterling.

Wolverhampton: Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Neves, Saiss, Jonny; Traore, Jimenez.

Manchester City vs. Wolverhampton: ¿dónde se ubica el estadio?