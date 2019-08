Manchester City vs. West Ham EN VIVO ONLINE vía ESPN por fecha 1 de la Premier League

Manchester City vs. West Ham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 1 de la Premier League, este sábado 10 de agosto, desde las 6:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



El vigente campeón de la Premier League, Manchester City, empezará la defensa de su título, cuando visite a West Ham, en el duelo que abrirá la jornada sabatina. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de Londres.

Manchester City vs. West Ham: horarios del partido



México - 6:30 a.m.

Ecuador - 6:30 a.m.

Perú - 6:30 a.m.

Colombia - 6:30 a.m.

Venezuela: 7:30 a.m.

Bolivia - 7:30 a.m.

Chile - 7:30 a.m.

Paraguay - 7:30 a.m.

Argentina - 8:30 a.m.

Uruguay - 8:30 a.m.

España - 1:30 p.m.

De la mano de el entrenador Josep Guardiola, Manchester City buscará su tercera corona consecutiva, algo que no pasa en Inglaterra desde que lo hiciera el Manchester United entre 2007 y 2009, cuando era dirigido por Alex Ferguson.

Pese a que muchos le critican su pobre desempeño hasta la fecha en la Champions League, Pep Guardiola sigue sosteniendo la importancia de la competencia liguera para su proyecto, el cual empezó a mediados del 2016.

"Para mantener la salud y la concentración del equipo, lo más importante es la Premier League. Es un torneo que se disputa todos los fines de semana, mientras que en la Champions League pueden ocurrir muchas cosas en uno o dos partidos", apuntó.

Para el nuevo curso, Manchester City se ha reforzado con Joao Cancelo, Angeliño, Zack Steffen y Rodrigo Hernández. Precisamente, Guardiola se refirió a este último jugador citado y destacó su llegada al club inglés.

"Cada día estoy más convencido que el fichaje de Rodri será uno de los mejores que ha hecho el club en los últimos años. Será un centrocampista increíble", indicó Guardiola.

West Ham, por su parte, intentará empezar con el pie derecho su participación en la Premier League, dispuesto también a mejorar la campaña anterior, en la que quedó en el décimo casillero, más cerca de los puestos de clasificación a torneos europeos que a la zona de descenso.

Los 'Hammers' tienen a los atacantes Sebastien Haller y Pablo Fornals como caras nuevas, y quienes muy probablemente serían titulares para el compromiso frente a Manchester City.

Con información de AFP

Manchester City vs. West Ham: probables alineaciones

West Ham : Lukasz Fabianski, Ryan Fredericks, Fabián Balbuena, Issa Diop, Aaron Cressswell, Declan Rice, Jack Wilshere, Felipe Anderson, Pablo Fornals, Manel Lanzini y Sebastien Haller.

Manchester City: Ederson Moraes, Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Oleksandr Zinchenko, Kevin De Bruyne, Rodrigo Hernández, David Silva, Bernardo Silva, Gabriel Jesus y Raheem Sterling.