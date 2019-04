Manchester City vs. Tottenham EN VIVO por Premier League vía DirecTV Sports

Manchester City vs. Tottenham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 35 de la Premier League en el Etihad Stadium este sábado desde las 6:30 am. (hora peruana) y por transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Pareciera como si el 2019 nos tuviera preparados un festival de definiciones entre Manchester City vs. Tottenham que tendrá parte 3, luego de que los Spurs eliminaran a los 'Citizens' en los cuartos de final de la Champions League. Ahora se enfrentarán en la Liga y los celestes podrían quedarse sin título ¿ante el mismo rival?. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Premier League.

Manchester City vs. Tottenham: horas y canales en el mundo



Perú 6:30 am. | DirecTV Sports

México 6:30 am. | Sky HD

Ecuador 6:30 am. | DirecTV Sports

Colombia 6:30 am. | DirecTV Sports

Bolivia 7:30 am. | Tigo Sports

Paraguay 7:30 am. | DirecTV Sports

Venezuela 7:30 am. | DirecTV Sports

Brasil 8:30 am. | ESPN Brasil

Argentina 8:30 am. | DirecTV Sports

Chile 8:30 am. | DirecTV Sports

Uruguay 8:30 am. | DirecTV Sports

España 1:30 pm. | Movistar+

Las jornadas se agotan en la Premier League y, eliminado ya de la Champions League, el Manchester City otea el fin de semana con el Tottenham Hotspur, su verdugo europeo, en el punto de mira.

'Citizens' y 'Spurs' se volverán a ver las caras este sábado después de la locura vivida en el Etihad Stadium que terminó con el City en la lona y el Tottenham camino de semifinales.

El escenario se repetirá, aunque esta vez con el telón de la Premier de fondo. Con cinco partidos por disputarse, el City depende de sí mismo para ser campeón. Si gana todos sus encuentros, levantará el título el próximo 12 de mayo, cuando se cierre la liga inglesa.

Uno de los obstáculos más grandes que le queda es el del Tottenham, quien tampoco puede despistarse en la lucha por la Champions League, ya que solo un punto les separa del quinto puesto.

Los de Pep Guardiola, una vez asumida la decepción europea, afrontan el encuentro en casa con todo el once disponible a priori. El técnico español podría sacar la misma alineación que el miércoles pasado o dar minutos a jugadores como Leroy Sané, suplente en ambos cruces de la eliminatoria.



Más problemas para confeccionar el once tendrá Mauricio Pochettino, quien no cuenta con Harry Kane, aún lesionado del tobillo y que esta semana ha comenzado con la rehabilitación. Moussa Sissoko se lesionó en la Champions, Harry Winks tampoco está disponible y Eric Dier podría volver después de superar sus problemas en la cadera.

Arriba, Pochettino podría recompensar a Fernando Llorente por su milagroso gol con la titularidad o seguir optando por utilizar un falso 'nueve' con Dele Alli, Heung-Min Son y Lucas Moura como triplete.

Manchester City vs. Tottenham: probables alineaciones



Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Mendy; De Bruyne, Fernandinho, Bernardo; Sterling, Aguero, Sane



Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Wanyama, Winks, Alli, Eriksen; Son, Lucas



Con información de EFE