Manchester City vs. Tottenham: ¿cómo, cuándo y dónde VER EN VIVO el partido por Champions League?

Manchester City enfrenta a Tottenham este martes 2:00 pm. por los cuartos de final de la Champions League. El partido se jugará en el Tottenham Hotspur Stadium y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN en diferentes partes de Latinoamérica. Conoce los horarios en diferentes partes del mundo y las opciones para ver fútbol online por celular o cualquier dispositivo móvil.

Ante varias semanas de espera, la Champions League vuelve a escena con el duelo entre el Manchester City , considerado como uno de los máximos favoritos al título, y el Tottenham Hotspur , aspirante inesperado al que podría ser el primer trofeo de Mauricio Pochettino en Londres.

Los de Josep Guardiola se posicionan como candidatos a todo esta temporada y con la Copa de la Liga ya en el bolsillo, metidos en la pelea por la Premier League y clasificados para la final de la FA Cup (Copa de Inglaterra), el próximo objetivo es superar la barrera de los cuartos en la Champions.

La eliminación en octavos de final contra el Mónaco en 2017 y el año pasado en cuartos ante el Liverpool han marcado el límite de Guardiola en su etapa 'Citizen'. Las semifinales que cosechó Manuel Pellegrini en 2016 son el mejor resultado desde que el dinero árabe entró en Mánchester.

El delantero del Manchester City Sergio Agüero se recuperó de una lesión muscular y podría regresar al campo de juego por la ida de cuartos de final de la Champions League, según indicó el técnico de los Citizens. "Entrenó con el equipo por primera vez (desde la lesión) y se siente mejor", dijo en conferencia de prensa.

Guardiola comentó que espera que el Tottenham mantenga su clásico poder de ataque en su intento por lograr su primera victoria europea en su nuevo estadio.

"Sabemos lo que vamos a enfrentar. Tenemos que saber manejar las situaciones. Si no lo hacemos, no estamos preparados para pasar", dijo el español. "Daré mi mensaje a los jugadores, siempre que juguemos contra los 'Spurs', siempre jugarán de esa manera, no puedo esperar otra cosa", finalizó.

Por su parte, Tottenham solventa notablemente el duelo de octavos con el Borussia Dortmund y comienzan a creer en sus posibilidades en una competición que no les ha sido amables con el siguiente obstáculo. Un dato para considerar es que los ‘Spurs’ no han vencido al Manchester City en sus últimos cinco encuentros, aunque esta temporada solo se han medido una vez, con victoria para los 'Citizen' por 0-1 en Wembley con un gol de Riyad Mahrez.

Manchester City vs. Tottenham: Alineaciones posibles

Tottenham : Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Eriksen, Winks; Alli, Son y Kane.



Manchester City : Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; De Bruyne, Gundogan, D.Silva; B.Silva, Sterling y Jesús o Agüero.