Manchester City vs. Southampton EN VIVO por la Premier League vía ESPN 2

Manchester City vs. Southampton EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre los equipos de Manchester City vs. Southampton este domingo 30 de diciembre en el St. Mary's Stadium, en duelo por la jornada 20 de la Premier League desde las 9:15 a.m. (hora peruana) y con transmisión de ESPN 2. Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este duelo será transmitido por la señal de ESPN 2 en Sudamérica. En México y Centroamérica por Sky HD. En Estados Unidos por NBC Sports, Univisión Deportes y Universo. En Reino Unido por Sky Sports Main Event. En España por #Vamos. En Italia por Sky Sport Football. En Francia por RMC Sport en direct y Alemania por DAZN. Streaming HD internacional por Saints Live y TalkSport Radio World.

Manchester City tiene la oportunidad de recuperar la segunda casilla de la Premier League y quedar a 7 del líder Liverpool, luego de la sorpresiva derrota del Tottenham en Wembley ante el Wolverhampton (1-3).

El momento no es bueno para el equipo dirigido por Pep Guardiola, hasta hace poco considerado invencible y que ahora ha perdido 3 de sus últimos 4 partidos de Premier (Chelsea, Crystal Palace y Leicester).

Con un Liverpool embalado, que viene de golear en Anfield al Arsenal (5-1), Manchester City no puede volver a tropezar o verá al equipo 'Red' a 10 puntos de distancia.

Al frente estará el Southampton, club que está coqueteando con la zona de descenso y que la jornada pasada cayó en casa ante el West Ham (1-2), aunque sabe lo que es vencer a un grande, ya que hace 3 fechas derrotó, en el St. Mary's, al Arsenal (3-2).

Manchester City vs. Southampton - horarios en el mundo

08:15 horas en México

09:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:15 horas en Venezuela, Bolivia

11:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

12:15 horas en Brasil

15:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

17:15 horas en Catar y Arabia Saudita

22:15 horas en China

23:15 horas en Japón y Corea del Sur.



Manchester City vs. Southampton - alineaciones probables

Manchester City : Ederson Moraes, Danilo, Aymeric Laporte, John Stones, Fernandinho, İlkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Sergio Agüero, Raheem Sterling, Leroy Sané.



Southampton: Alex McCarthy, Maya Yoshida, Jannik Vestergaard, Jan Bednarek, Matt Targett, Yann Valery, Oriol Romeu, Stuart Armstrong, Nathan Redmond, Mario Lemina, Danny Ings.