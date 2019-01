Jürgen Klopp responde los halagos de Pep Guardiola antes del duelo del Manchester City contra el Liverpool

Manchester City vs. Liverpool | El gran duelo de la fecha de Premier League que protagonizarán este jueves Manchester City y Liverpool ha generado un florido intercambio de palabras entre los entrenadores de ambos clubes.

Hace unos días, Pep Guardiola, DT de los 'Citizens', dijo que "en este momento, Liverpool es el mejor equipo de Europa", palabras que no tenían otra intención que tirarle la presión a los 'Reds', líderes absolutos e invictos de la Premier.

Jürgen Klopp, técnico del club de Anfield, tuvo una respuesta para Guardiola y, manteniendo la calma, aseguró que el Manchester City "es el mejor equipo del mundo".

"Para mí, ellos son aún el mejor equipo del mundo. Esto no lo digo de ahora sino de antes, lo único que ha cambiado son los puntos obtenidos. La gente dice que tenemos todo para ganar. Esa no es la realidad, es habladuría. Él dijo eso (que Liverpool es el mejor equipo del mundo) 'en estos momentos'. Con el récord que hemos tenido en diciembre, no estoy seguro que otro equipo esté igual, pero estamos en un buen momento.", expresó Klopp en rueda de prensa.



"Visitar al Manchester City es uno de los partidos más difíciles de jugar en el mundo actual. Es un equipo realmente fuerte con un entrenador espectacular", agregó.

En otro momento, el entrenador alemán dijo que espera ver en el campo de juego a Kevin de Bruyne, jugador que es duda en el City por lesión.

"Estoy feliz que no se haya lesionado de gravedad de nuevo. Me gusta este jugador. Todo aquel que guste del fútbol, tiene que agradarle Kevin De Bruyne. Es un fantástico jugador. Increíblemente influyente, un jugador de clase mundial, y se ve como una persona humilde. Espero que pueda jugar", sentenció.

Manchester City vs. Liverpool jugaran este jueves en el Etihad Stadium por la jornada 21 de la Premier League, desde las 15:00 horas de Perú.