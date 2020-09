No se desprende de la punta. Manchester City venció 3-0 al Huddersfield Town por la fecha 23 de la Premier League en el John Smith's Stadium. Con este triunfo, sigue a cuatro puntos del líder Liverpool. Repasa lo mejor del partido.

Previa:

El vigente campeón de la liga inglesa busca seguir a cuatro puntos del líder Liverpool enfrentando al colero Huddersfield, que sobre el papel no debe ser rival para los 'Citizen'. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier League.

Manchester City parece haber recuperado la memoria tras dos derrotas consecutivas que lo sacaron del primer lugar de la Premier League y se mantiene en la lucha, por ahora a siete unidades (Liverpool ganó este sábado), y queriendo mantener el ritmo esperando un pronto tropiezo de los 'Reds'.

Y para eso, a pesar de enfrentar al colero, Pep Guardiola no se guardará nada y pondrá el mejor once que tiene a disposición. Eso incluye a Sergio Agüero de regreso en el once titular en reemplazo de Gabriel Jesús, pero sobre todo el que se vuelvan a juntar en la volante David Silva y Kevin De Bruyne por primera vez en la temporada.

Huddersfiled, en tanto, estará ante un verdadero reto en su camino, pues lleva dos meses sin ganar en la Premier League y esa es la razón por la que marcha en el último lugar y como serio candidato a perder la categoría tras dos temporadas en la Primera División. Son 10 partidos consecutivos sin triunfos (9 derrotas y un empate).

En los enfrentamientos directos entre Manchester City vs. Huddersfield, desde que los 'Terriers' volvieron a la Premier League, el historial favorece a los celestes, que han ganado tres de los cinco partidos que disputaron desde el 2017 hasta ahora. Los otros dos fueron empates.

Manchester City vs. Huddersfield: probables alineaciones Huddersfield: Lossl; Smith, Zanka, Schindler, Durm; Puncheon, Hogg, Billing; Kachinga, Pritchard; Mounie Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Delph; De Bruyne, Fernandinho, D Silva; Sterling, Aguero, Sane