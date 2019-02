Manchester City vs. Chelsea: Maurizio Sarri explicó por qué no dio la mano a Pep Guardiola

Manchester City le aplicó este domingo una histórica goleada al Chelsea (6-0) por la Premier League y una de las imágenes que dejó el partido fue el saludo de Pep Guardiola que no fue correspondido por Maurizio Sarri.

En la conferencia de prensa, el entrenador italiano ofreció sus impresiones por la derrota sufrida en el Etihad Stadium, pero también explicó el por qué no le dio la mano a Guardiola.

“No le vi. Me fui sin más, pero todos saben que tengo una relación excelente con él", aclaró Sarri, descartando así que haya cometido una acción antideportiva.

Además, se refirió a su situación en el Chelsea, luego del pobre desempeño que mostraron los 'Blues' en Manchester, aunque también se dio tiempo para lanzar un dardo a los directivos.

“No sé si me van a echar, tienes que preguntárselo al club. No estoy viendo el juego que quiero que hagamos y no sé por qué. Tengo que encontrar respuestas. Si tengo que ser sincero, no se qué esperar, pero si el presidente me llama, estaría bueno porque nunca escuché nada de él", expresó.

Chelsea ha caído en un bache de resultados. Solo ha ganado 3 puntos de los últimos 12 posibles y ha salido de la zona de Champions League, ahora en manos del Manchester United.