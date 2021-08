La llegada de Lionel Messi al PSG ha sido el detonante para poner sobre la mesa el debate acerca de la capacidad adquisitiva que tienen los clubes más poderosos de Europa para armar un plantel de estrellas valorizadas en cientos de millones de dólares. Si el cuadro parisino ya tenía en su plantel a figuras como Neymar, por el que pagó 222 millones de euros al Barcelona en 2017, y Kylian Mbappé , que está valorizado en no menos de 160 millones, pues la llegada de Messi ha incrementado su valor a niveles nunca antes pensados por el ser humano.

Sin embargo, ¿creería usted que, pese a tener a Messi, Neymar y Mbappé en el mismo equipo, el PSG no es el club con la plantilla más valiosa del mundo? Según el portal Transfermarkt, el elenco de propiedad del multimillonario Nasser Al-Khelaifi es superado por el Manchester City, cuyo dueño es el también jeque árabe Mansour bin Zayed Al Nahayan. Los ‘Citizens’ lideran la lista de los equipos más valiosos del mundo, incluso por encima del Real Madrid y Barcelona.

Plata como cancha

Si echamos un vistazo a los números, el plantel que ha armado el Manchester City para la temporada 2020-2021 está valorizado en 1,060 millones de euros, siempre de acuerdo al portal Transfermarkt. Su valor se ha incrementado muchísimo con la llegada del inglés Jack Grealish, volante de 25 años, cuyo fichaje le costó al club 117 millones de euros. Incluso, el exjugador del Aston Villa desplazó a Kevin De Bruyne (100 millones) como el más valioso de la plantilla actual.

El PSG aparece como segundo de la lista con un plantel valorizado en más de 993 millones de euros. El club francés ha dado una notable muestra de su poderío económico en el presente mercado de pases comprando jugadores como al lateral marroquí Achraf Hakimi, cuyo costo fue de 60 millones de euros, y sumando cracks mundiales como Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma y Georginio Wijnaldum, quienes llegaron a París a coste cero.

Dentro del plantel del PSG, el jugador más valioso es Kylian Mbappé (160 millones de euros) y después de él está Neymar, cuyo valor en el mercado está en los 100 millones. Messi ocupa el tercer lugar con un valor de 80 millones y Marquinhos está cerca con un valor de 75 millones de euros. Sin duda, una mina de oro que ha logrado juntar a los nombres más sonados del momento.

Los clubes que completan el top 5 son ingleses, lo que confirma la supremacía económica de la Premier League por encima de La Liga, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1. El Chelsea ocupa el tercer lugar con un plantel valorizado en los 926 millones de euros. Lo sigue el Manchester United con 920 millones de euros y Liverpool completa el quinto lugar con una plantilla valorizada en los 901 millones de euros.

Los ‘Blues’ ficharon recientemente a Romelu Lukaku por 115 millones de euros, convirtiendo al belga en el jugador mejor pagado del actual plantel. El poderío económico que poseen reside en el multimillonario ruso Roman Abramovich, que compró el club en 2003 y desde entonces se ha convertido en uno de los más poderosos de Europa. Por otro lado, los ‘Diablos Rojos’ también figuran en la lista gracias a los millones que invierte el estadounidense Avram Glazer, cuya fortuna asciende a los 4,700 millones de euros.

¿Y los límites?

El presupuesto que manejan el Manchester City, el PSG y el Chelsea supera cualquier barrera financiera y desde el Liverpool salió la primera queja. Jürgen Klopp, técnico de los ‘Reds’, cuestionó la capacidad de gasto de dichos clubes y puso encima de la mesa el debate sobre los límites que se debe tener en Europa para fichar jugadores.

“Todos conocemos la situación del Chelsea, todos conocemos la situación del City, todos conocemos la situación del PSG. Manchester United lo está haciendo. No sé exactamente cómo lo hacen, pero nosotros, obviamente, tenemos nuestra manera de operar. Y ha sido así desde que estoy aquí. Llevo el suficiente tiempo en el país como para saber que siempre encuentran soluciones para hacer este tipo de cosas”, manifestó el alemán.

Y la respuesta no tardó en llegar: “Tenemos límites, por el Fair Play Financiero. Si no están de acuerdo, pueden ir a la corte, hacer una declaración y nosotros nos defenderemos. El Fair Play Financiero es la regla sobre nosotros y seguimos absolutamente las reglas. Hay dueños que quieren beneficios para ellos mismos. Y en nuestro club, los dueños no quieren perder dinero, por supuesto, pero, cuando pueden gastar, lo hacemos”, afirmó Pep Guardiola, DT del City.