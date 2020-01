El futuro de Pep Guardiola en Manchester City ha sido uno de los temas que ha generado incertidumbre en la directiva del cuadro inglés. Sin embargo, el español ha dado un mensaje que puede transmitir tranquilidad en la interna del conjunto ‘sky blue’.

El estratega dio una rueda de prensa previo al compromiso ante Crystal Palace y fue consultado respecto a la posibilidad de abandonar el club a final de temporada. El ex Barcelona y Bayern Múnich fue tajante con su respuesta a los medios ingleses.

“Me voy a quedar al 100%. A no ser que me echen, voy a seguir aquí el próximo año. Tengo contrato (hasta 2021), así que no hay que decir nada más sobre ello”, fue lo que sostuvo Guardiola, quien dirige al Manchester City desde mediados de 2016.

“Siempre repito la misma idea. Estoy bien aquí. Aunque no lleguemos a cuartos de final en la Champions, no me voy a rendir. Otra cosa es que quieran a otro entrenador. Si no, no hay duda sobre mi futuro”, añadió el técnico.

Continúan peleando

Asimismo, el DT habló sobre lo lejos que está del líder Liverpool. “El mundo no se va a acabar por no ganar la Premier. Ellos ganarían en cualquier campeonato, no solo en Inglaterra. Hay que aceptar que, hasta el momento, lo han hecho excepcional”, fue lo que indicó el ex Barcelona.

Precisamente, el equipo de Pep Guardiola chocará ante el Crystal Palace en el Etihad Stadium por la jornada 23 de la Premier League. Los ‘citizens’ marchan en el segundo puesto del torneo con 47 puntos, a 16 unidades del Liverpool.