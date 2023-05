El año pasado, cuando Erling Haaland aún jugaba en Alemania y era uno de los máximos goleadores de la Bundesliga, muchos clubes de Europa quisieron ficharlo, pero el alto salario que el noruego pedía fue un gran impedimento o, al menos, así lo fue para el Bayern Munich.

“Lo intentamos todo por él hace un año, pero llegamos a nuestros límites financieros y tuvimos que decidir si queríamos romper nuestra estructura salarial, pero no estábamos preparados para eso. Así no funciona el Bayern Munich”, afirmó Oliver Khan, actual directivo bávaro.

Asimismo, el ex portero del Bayern Munich aclaró en una entrevista a Sports Bild que, “cuando hay números muy elevados, no estamos de acuerdo con ellos, (porque no sabemos si) el jugador será o no una garantía. Definitivamente, ficharlo sería un gran riesgo”.

Como se sabe, tras salir del Borussia Dortmund, Erling Haaland acabó fichando por el Manchester City que, según Fichajes.com, portal especializado en transferencias de futbolistas, tendría un salario mensual que bordearía el millón de euros.





Números de Erling Haaland en el City:





Partidos 46 Goles 51 Asistencias 8 Goles por partido 1.1

Datos de la temporada 2022/23 hasta el 12 de mayo.





