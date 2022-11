Manchester City necesitaba a un goleador y fichó a Erling Haaland para la temporada 2022-23, delantero noruego que previamente había demostrado su talento en Borussia Dortmund y RB Salzburgo. La presencia del espigado atacante tuvo un impacto inmediato en la Premier League inglesa: es el máximo artillero, con 18 anotaciones en 13 partidos.

Y en Champions League, el futbolista de tan solo 22 años marcó cinco veces en cuatro presentaciones. La estadía del talentoso deportista en Inglaterra es muy cómoda, aunque, a pesar de los pocos meses, han surgido rumores respecto a su contrato, en torno a la supuesta cláusula de salida de 200 millones al final de la temporada 2023-24.

En ese sentido, Rafaela Pimenta, quien se convirtió en la representante de Haaland tras el fallecimiento de Mino Raiola, no ocultó su molestia con estas noticias. “Entiendo la atención o la curiosidad que despierta, pero cuando haya cosas por decir, espero que no se las inventen. Es exagerado, se busca el click fácil”, indicó la abogada en entrevista para Marca.

“Hay que proteger a Erling, es muy joven y tiene que crecer. Tiene que ser protagonista por sus goles y su juego, no quiere que salgan otras cosas ni que se inventen polémicas”, agregó la agente del noruego.

De la misma forma, Rafaela Pimenta decidió no profundizar en los acuerdos contractuales con Manchester City: “Si no decimos nada, seguro que se interpreta algo; y si decimos algo, también. Como abogada, sé que no puedo mencionar nada, pero sé que si no lo digo, lo van a decir”.

“Si bien tenemos un proyecto para cada jugador, hay variables que no controlamos. Hace 20 años, trazamos un plan con un futbolista brasileño y tuvo cinco lesiones graves. La cosa no funcionó. Con Erling Haaland hemos tenido un proyecto desde el principio y está funcionando. Ahora sigue en marcha. Lo que pase, no lo puedo saber. Todo puede cambiar”, concluyó.