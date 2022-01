La derrota de la selección colombiana a manos de su similar en Perú no ha caído nada bien. No es solo que el equipo a cargo de Rueda no le marca goles a nadie hace seis encuentros por eliminatorias, sino que tanto jugadores como hinchas parecen haber perdido la paciencia los uno con los otros.

Caer ante Perú complica mucho las posibilidades de Colombia para hacer partícipe del mundial de Qatar, por lo cual los jugadores colombianos fueron despedidos con pifias de parte de sus propios hinchas.

La peor parte del desencuentro quizás lo protagonizó James Rodríguez, quien fue pillado por una cámara mientras se dirigía a los camerinos tras el partido, en donde se le escucha despotricando de los hinchas colombianos.

“¿Ahora nos van a pitar? La p... que los parió, malagradecidos de m...”, exclamó el extremo colombiano, visiblemente ofuscado.

El vídeo se filtró por el medio Radio Cenebip, y se viralizó rápidamente en las redes sociales. Y es que antes de este polémico episodio, el mismo James pedía calma a los hinchas del estadio ante la lluvia de insultos que nacían en las gradas del Metropolitano de Barranquilla.

Las aguas no están tranquilas en tienda colombiana, pues la hinchada se encuentra en malos términos con el equipo, similar a lo que sucede con los jugadores y el gol. Colombia no anota hace seis partidos y cayó ante un rival directo.

Colombia visitará Córdoba para jugar ante una calsificada Argentina, en una dura prueba donde el equipo de Reinaldo Rueda empieza a jugarse las últimas opciones que le quedan para lograr un cupo a Qatar.