No perdonaron sus palabras. Thomas Tuchel tomó la importante decisión de dejar fuera de la lista de convocados a Romelu Lukaku en el partido del Chelsea vs. Liverpool por la Premier League. El entrenador de los ‘Blues’ lo saca del duelo luego de que el delantero belga declarará que no está feliz en el conjunto inglés y espera regresar a su último equipo, el Inter de Milán.

Según el medio de comunicación The Athletic, el DT del Chelsea decidió no considerar a Lukaku para el partido ante el Liverpool después de la polémica entrevista que el atacante ‘blue’ tuvo para Sky Italia.

Los goles de Lukaku han sido decisivos en los últimos encuentros, sin embargo, no son suficientes para que el entrenador alemán deje pasar por alto sus declaraciones. De hecho, lo criticó en rueda de prensa a su delantero, al que instó a “trabajar más y dar menos entrevistas”.

“No estoy contento con la situación, eso es normal. Creo que el míster (Thomas Tuchel) eligió jugar con otro dibujo, yo lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir siendo profesional. No estoy contento con la situación, pero soy un trabajador y no voy a tirar la toalla”, había dicho el jugador.

Tuchel tras las palabras de Lukaku

“No nos gusta, por supuesto. Trae un ruido que no necesitamos y no ayuda”, dijo Tuchel a periodistas antes del partido del Chelsea contra el Liverpool el domingo. “No queremos darle más importancia de la que realmente tiene”, añadió el entrenador alemán.

“Es fácil sacar frases de contexto, acortar líneas, hacer noticia y luego darse cuenta de que no es tan malo”, agregó. “Podemos tomarnos el tiempo necesario para tratar de entender lo que está pasando porque no refleja el trabajo diario, la actitud y el comportamiento que Romelu muestra aquí en Cobham”.