Luka Romero de 15 años, ya entrena con el equipo principal del Mallorca de LaLiga. El volante es apodado como el “Messi mexicano”, debido a su estatura y habilidad. Luka nació en México, pero juega en la selección argentina y es una de las promesas del fútbol internacional.

La razón por la que juega en Argentina (pese a nacer en México), es porque su padre, Diego Romero (argentino nacionalizado español) jugó por Alacranes del fútbol mexicano. Su paso por el país azteca fue corto y luego fichó por Son Verí de Llucmajor, equipo amateur de la ciudad de Mallorca, lugar donde iniciaría la carrera de Luka.

La habilidad de Luka Romero no pasó desapercibida por el Barcelona, ya que a los siete años pasó la prueba en La Masía, pero al no vivir en la capital de la ciudad de Cataluña , no pudo fichar por el equipo azulgrana, debido a un reglamento FIFA.

Diego Romero, padre de Luka, no quiere que comparen a su hijo con Lionel Messi, aunque reconoce que es el ídolo de su hijo: “Es añadirle una presión descomunal a un chavalito de 15 años. Él es Luka y tiene a Messi, un futbolista único, consagrado, histórico, como espejo para aprender”, detalló en una entrevista a EFE Noticias.

Luka Romero solo ha disputado partidos de menores con la selección argentina, pero aún puede jugar por México si lo desea, ya que aún no disputa un partido oficial con la selección absoluta. Dependerá de la AFA si busca asegurarlo como lo hicieron con un joven Lionel Messi.

