Luka Modric reconoce que no se ha podido compensar ausencia de Cristiano Ronaldo en Real Madrid 

Luka Modric , centrocampista croata del Real Madrid, apuntó a Marco Asensio, Gareth Bale y Karim Benzema en su análisis de los problemas que sufren y las consecuencias de la marcha de Cristiano Ronaldo y un reparto de goles que no se ha producido: "tenían que dar un paso adelante y marcar 20 goles".



Con la sinceridad que le caracteriza y un mensaje pausado pero directo, Modric realizó un análisis crítico de las razones por las que el Real Madrid ha perdido dos competiciones a inicios de marzo.



"La ausencia de Cristiano la notarían todos los equipos. Buscar un sustituto es casi imposible y claro que se nota. Lo que el club intentaba cuando se fue, es que otros jugadores cubriesen su función, que el gol se divida entre jugadores de arriba y no es fácil hacerlo porque metía 50 goles y no puedes encontrar nadie que meta tanto", analizó en sala de prensa.



"Puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante, no meter 50 pero si 20 dos o tres jugadores. No lo tenemos y ese es nuestro mayor problema. Por ejemplo el partido de Copa ante el Barcelona tuvimos muchas ocasiones y cuando no las aprovechas, un rival de tanta calidad te castiga", añadió.



En su exposición Luka Modric acabó dando nombres y señalando de esta manera a compañeros que no han respondido al papel que les confiaba el club esta temporada, en la que el Real Madrid protagoniza un claro bajón de pegada.



"Cristiano no está y no podemos quejarnos durante diez años. El club ha puesto fe en otros jugadores como Gareth, Asensio o Karim, ha traído a Mariano y Vinicius lo está haciendo muy bien para la edad que tiene, pero algunas veces las cosas no salen como queremos. La única manera es trabajar estando juntos. El Madrid siempre vuelve a lo que era", sentenció.

