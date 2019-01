Luiz Felipe Scolari descarta dirigir a la selección de Colombia

El brasileño Luis Felipe Scolari , entrenador campeón del mundo con su país en 2002, aseguró que ha declinado una propuesta para dirigir a la selección de Colombia.

Sin embargo, desde la Federación Colombiana de Fútbol aseguraron que no han solicitado los servicios de Scolari para ocupar el puesto que dejó el argentino José Pekerman en 2018.

En una conferencia de prensa, el director técnico brasileño aseguró que la Federación Colombiana ha insistido en el ofrecimiento, pero que él ha decidido quedarse con el Palmeiras.

“Parece que en Colombia no se entiende que no me estoy yendo, y elevaron su ofrecimiento”, agregó. “Pero no es asunto de ofertas. Si eso fuera yo habría aceptado una invitación de China, pero no me interesa de momento”.

En respuesta, la Federación Colombiana de Fútbol dijo que ningún miembro de su comité ejecutivo ha presentado propuesta alguna al técnico Scolari.

Scolari llegó a Palmeiras hace seis meses y consiguió el título nacional de inmediato.

En tanto, la selección de Colombia tiene como técnico interino a Arturo Reyes. El portugués Carlos Queiroz, que por ahora está al frente de Irán, es el favorito para suceder a Pekerman.