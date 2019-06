Luis Suárez: Lionel Messi dice 'a mí no me preguntes nada, tomá vos la decisión'

El delantero uruguayo Luis Suárez aseguró que su capitán en el FC Barcelona Lionel Messi nunca ha hablado de un técnico o de un futbolista.

Reveló que el astro argentino pide a sus compañeros que no le pregunten las cosas y tomen ellos las decisiones.

"Yo veo que hasta el día de hoy dicen que Messi no quiere a tal o a cual y él no dice ni "ay". Ni de un técnico, ni de un jugador, ni de nada", sostuvo en diálogo con Fox Sports.

"En la selección creo que es igual, preguntaban cosas y él decía 'no a mí no me preguntes nada, tomá vos la decisión'", señaló.

En esa línea, Suárez indicó que ha desarrollado una amistad con Messi y dijo que "es obvio" que al argentino le afectan las críticas que se le hacen sobre aspectos extrafutbolísticos.

"Hablamos muchas de esas cosas y obvio que a él le duele como ser humano. El futbolista tiene que estar acostumbrado a la crítica de la cancha, pero no a críticas externas", manifestó.