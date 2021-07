A un día del encuentro de España vs. Italia por las semifinales de la Eurocopa 2021, Luis Enrique brindó declaraciones a la prensa y aseguró que es un líder, pero fuera del campo. Además de ello, se refirió al estado de sus jugadores, la confianza que tiene en ellos, la importancia de la posesión y su permanencia como entrenador de ‘La Roja’.

“Soy un líder, es evidente, pero que está fuera de campo y los importantes son los que están entro del campo. Lo difícil es marcar goles, presionar bien, estar atentos a las coberturas. Si tenemos la fortuna de meternos en la final sería mérito de ellos”, señaló Luis Enrique sobre su postura como entrenador de España.

La posesión ante todo. Luis Enrique aseguró que “la primera batalla a ganar” será mantener el balón en pies español. Además no considera a España una “selección experta”: “Adquirir esta experiencia de la manera que pasamos, mereciendo, es muy positivo y hay que valorarlo. Tenemos la oportunidad de poder jugar una final. Ya habrá tiempo de valorarlo. El objetivo es muy atractivo y tenemos que estar al 100%”.

Respecto a su permanencia, el entrenador español aseguró sentirse respaldado por la directiva: “Es innegable que cuando acepto la oferta de la RFEF es porque me convence su presidente su director deportivo y no hace falta reforzar lo a gusto y respaldado que me siento. Es un verdadero placer representar a España como entrenador. Tengo contrato para después del Mundial y me siento súper respaldado”.

Luis Enrique señaló que no le importan las críticas: “Si soy mejor o peor entrenador, juzguen ustedes. Estoy tranquilo con mi trabajo. Lo intento ejecutar al 100% y estoy rodeado de gente con mucho nivel. Rodearse de gente mejor que tú te hace mejor. Que haya cambiado a muchos jugadores, siempre fije que traería a jugadores que volaran. Eso es lo que haré en toda mi trayectoria en la selección”.