Luis Advíncula estuvo a nada de llenarse de gloria: corrió, jugó, centró y hasta anotó un gol, pero no alcanzó. Boca Juniors perdió 1 a 2 contra Fluminense y lo vio coronarse campeón, por primera vez en su historia, de la Libertadores 2023.

Repito: no alcanzó. A los 36 minutos de iniciado el duelo, Germán Cano, sí, el máximo goleador del torneo en una misma temporada, la clavó en el fondo del arco bostero ante la atenta mirada de nuestro marcador derecho.

Así es. ‘Lucho’ comenzó el partido abajo, barriéndose tras darse cuenta de que acababa de perder de vista al centrodelantero rival y, tendido en el área, viendo cómo corría hacia la barra para festejar la que sería su primera Copa.

Recordemos: segundos antes, el esférico no iba por su lado, todo lo contrario. Fue el lateral izquierdo el que perdió primero ante Keno, pero fue el peruano el que también se quedó pegado y dejó que Cano corriera hacia el centro.

Una vez en el área, ya no quedaba nada: solo miradas y lágrimas. Luis se levantó del gramado, miró al cielo y clamó por consuelo, pero este no llegó hasta 36 minutos después, cuando de un zurdazo puso el empate transitorio del duelo.

A los 72 minutos del encuentro, en una jugada intrascendente por el lado derecho, Advíncula recibió el balón y penetró. Tal y como lo viene haciendo últimamente, cambió de pie, dejó la banda y batió al golero de Fluminense.

El ‘Xeneize’ se frenó antes de chocar con Marcelo, lo vio y enganchó hacia adentro, dio dos o tres pasos más y disparó contra el portero. Zurdazo. Zapatazo. Golazo. Boca empataba 1-1 la final y comenzaba a soñar.

Pero no. Otra vez, no alcanzó. El también lateral de la bicolor fue el único que se acercó al arco tricolor y que intentó, pero no. A los 99 minutos, sí a los 99 minutos, Keno aprovechó el espacio entre ‘Bolt’ y el central, y asistió de cabeza para el segundo tanto.

Ni Luis Advíncula ni Cristian Medina supieron ir encima del extremo del ‘fluzão’ y solo quedaron viendo cómo triangulaba de cabeza con Kennedy para que este reviente el arco bostero.

En el festejo del gol, el ‘9′ se sacó la camiseta para gritarlo con el corazón sin recordar que ya había visto un primer cartón. Fluminense se quedaba con un jugador menos, pero no fue suficiente.

Aún faltaba el segundo tiempo extra, pero Fabra también se fue “temprano” a las regaderas. Nadie hacía nada. Faltaban pocos minutos o segundos, y las piernas ya no daban, los centros no llegaban.

De esa forma se fue diluyendo el azul y oro de la camiseta del que casi se convirtió en el más campeón del continente. El ‘Xeneize’ se quedó con las ganas de sumar siete y le sirvió la Copa al Fluminense.

Luis Advíncula no lo podía creer. Con la cara envuelta en lágrimas y con insultos hacia el cielo, el lateral de Boca y de la selección peruana se lamentaba y lamentaba. Sin duda, en el fútbol, siempre se celebra más la de bronce que la de plata.

Final aparte, nadie puede negar que la temporada del ‘Rayo’ este año ha sido fenomenal. 5 goles en la Copa y 4 asistencias en general. Con 33 años de edad y uno más de contrato, el peruano, en Boca, tiene para rato.





