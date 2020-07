Rayo Vallecano hizo lo que debía hacer para continuar con su lucha a la Primera División de España: el equipo de Luis Advíncula le ganó 2-1 a Racing de Santander. No obstante, la victoria no le alcanzó al cuadro blanquirrojo, debido a que no se dieron los resultados que esperaba.

Con Luis Advíncula desde los 71 minutos, Rayo Vallecano remontó el resultado en la casa del conjunto verdiblanco. Álvaro García (50′) y Mario Suárez (63′) anotaron los goles de la ‘Franja', luego de que Javi Siverio (44′) adelante al ya descendido Racing de Santander.

De esta forma, Rayo Vallecano se ubica en el séptimo lugar con 60 puntos, un puesto por debajo del último casillero que le hubiera dado un boleto para los play-offs, hoy en manos del Elche, que derrotó 2-1 a Real Oviedo.

La situación, sin embargo, podría modificarse. Y es que el Fuenlabrada -octavo con 60 unidades-, del peruano Jeisson Martínez, tiene la opción desplazar al Elche. Recordemos que los ‘Azulones’ no disputaron su partido ante Deportivo La Coruña, por los casos de coronavirus de varios de sus jugadores. Ese compromiso está pendiente.

En resumen, Huesca se coronó campeón de LaLiga SmartBank y ascendió directamente a LaLiga Santander, al igual que el segundo Cádiz. Real Zaragoza, Almería, Girona y Elche/Fuenlabrada lucharán por estar en la máxima categoría española, desde los play-offs. En tanto que el Numancia, Deportivo La Coruña, Extremadura y Racing fueron los cuatro descendidos a la Tercera División o Segunda B de España.

