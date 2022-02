El entrenador Juan Reynoso buscaba reforzar la zona defensiva de Cruz Azul para esta temporada y consiguió sumar a Luis Abram a su plantilla. La llegada del zaguero peruano generó mucha expectativa y, pese a que tenía menos de una semana entrenando con el resto del plantel, debutó el último lunes, en la victoria de visita sobre el Club León (0-1).

La presencia del jugador en la lista de convocados avizoraba la posibilidad de que pueda tener minutos, aunque era evidente que la dura competencia con los experimentados Pablo Aguilar y Julio Domínguez. Sin embargo, las circunstancias del partido permitieron que el futbolista, cedido a préstamo desde el Granada de España, pueda tener actividad.

Sobre los 78 minutos, Juan Reynoso decidió enviar a Luis Abram al terreno de juego, en reemplazo del atacante Bryan Angulo. Desde que saltó al césped, el defensor se mostró muy seguro y, luego del cotejo, no ocultó su alegría por su primera aparición en la Liga MX.

“Estoy muy contento del debut con Cruz Azul en México. La verdad es que el equipo lo hizo muy bien y conseguimos los tres puntos de visita para seguir peleando arriba”, fueron las primeras palabras que brindó el zaguero en entrevista para Fox Sports.

“La adaptación ha sido muy buena. Agradezco a mis compañeros, quienes ayudaron a que me acople más rápido, todos me recibieron muy bien”, agregó el peruano, que busca tener la continuidad que no tuvo en Granada.

Finalmente, Luis Abram alabó la gran presencia de hinchas de la ‘Máquina’ en la visita a León. “No esperaba tanta gente de Cruz Azul fuera de casa y estoy muy contento con todos los que asistieron. Ahora toca disfrutar del triunfo y luego pensar en el siguiente partido”, sentenció.

¿Cómo va Cruz Azul en la Liga MX?

La temporada de Cruz Azul en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX arrancó de manera positiva, dado que se ubica en el segundo lugar, igualando a Puebla y Atlas, con 10 puntos. El próximo sábado 12 de febrero, la ‘Máquina’ enfrentará en casa al Necaxa y tendrá la posibilidad se quedarse en solitario con el liderato, dependiendo de otros resultados.