Lionel Messi y Neymar recibieron duras críticas por parte de Louis van Gaal

Louis van Gaal , entrenador holandés de gran reputación, concedió una entrevista al diario El País de España en la que reveló que no le gustan futbolistas como Lionel Messi o Neymar porque no juegan en equipo y atentan contra su idea de estructura colectiva.

"Mire al Barcelona. ¿Cuántas Champions han ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Mire a Neymar en el PSG. ¿Cuántas Champions ganó? Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo", señaló un punzante Van Gaal.

Y continuó con sus críticas al futbolista argentino: "Creo que Messi debería preguntarse cómo es posible que lleve tanto tiempo sin ganar una Champions. Me gusta Messi como jugador individual. Es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas. ¡Me gusta! Pero, ¿por qué no gana la Champions desde hace cinco años? ¿Por qué? Como capitán, debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa. El Barcelona tiene una plantilla maravillosa. ¡No puedes decir que Rakitic sea malo, ni que Coutinho sea malo, o que Alba sea un mal jugador, o Ter Stegen un mal portero, o Arthur o Vidal...! Creo que Messi también es responsable de lo que está sucediendo en el Barcelona".

En otro momento, el ex entrenador del Ajax, Barcelona y Manchester United alabó al Liverpool por el título de Champions League que logró la pasada temporada y mencionó al que cree es un jugador "fantástico".

"Uno de los mejores es James Milner. En la final de la Champions jugó como defensa y como centrocampista. Es fantástico que pueda ofrecer eso a los 33 años. ¿Y los delanteros? Todos juegan para el equipo", soltó.

Para finalizar, van Gaal envió una recomendación a la dirección técnica del Barcelona: "Guardiola ganó con el Barcelona porque tenía a Lionel Messi y porque no dejaba que Messi jugara a su manera. Esa es la diferencia. Messi se ajustó al plan de Guardiola, y no al revés".

