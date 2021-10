El tema de los fichajes en el fútbol ha pasado a ser de suma importancia en los últimos años. Muchos clubes poderosos buscan fichar a los mejores jugadores, que les aseguren un gran juego colectivo y títulos. Sin embargo, el proceso de fichar a un jugador puede ser complicado de cierta manera.

En este contexto, una de las peores cosas que pueden ocurrir es llegar a cierto trato con un jugador y que algún pequeño detalle haga que este no se realice y aquí hacemos un repaso por algunos motivos insólitos que provocaron la caída de grandes fichajes, que en ciertos casos, pudo cambiar la historia totalmente.

El fax que llegó tarde

David De Gea es un arquero español que ganó mucho reconocimiento tras sus grandes intervenciones siendo muy joven en el Atlético de Madrid, que provocó que los grandes clubes se centraran en él. Por ello recaló en el poderoso Manchester United en el 2011, club en el cual continúa atajando.

Sin embargo, cinco años después de su fichaje por el United, De Gea estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid, que tenía problemas en el arco tras la salida del histórico Iker Casilla al Porto, dejando a un, en ese momento, Keylor Navas en el arco madridista.

Las negociaciones estaban muy avanzadas entre el Real Madrid y el Manchester United, quien se iría al Bernabéu por 30 millones de euros más el fichaje de Navas. Sin embargo, pese a estar todo acordado, lo imposible sucedió.

El último día del mercado de pases, el fax en donde llegarían todos los documentos y papeles que se debían tener para cerrar el fichaje, terminaron llegando 32 después del cierre del mercado español. Por este hecho, Navas se adueñó del arco blanco, ganando múltiples títulos y siendo un histórico en el Madrid.

Muchas cosas hubieran cambiado de haberse dado este fichaje, para De Gea, para Navas y los clubes, sin duda.

El arquero español pudo llegar al Santiago Bernabéu hace cinco años. (Foto: Getty Images)

Un error en ortografía que acabó con un fichaje

Otro caso realmente insólito ocurrió entorno al fichaje de Filip Kostic, el volante serbio del Eintracht Frankfurt, quien hubiera recalado en la Lazio de la liga italiana en caso no hubiera ocurrido lo insólito.

El conjunto alemán no quería venderlo, aunque el jugador no iba a entrenar, declarándose en rebeldía, pues creía que su ciclo en Alemania ya se había terminado. Luego de una serie de negociaciones, se llegó a un acuerdo entre ambos clubes de ficharlo por 10 millones de euros.

Sin embargo, cuando ya estaba todo consumado al parecer, ocurrió lo insólito. En el último día de mercado de traspasos, con poco tiempo de maniobra, el Frankfurt señaló que nunca recibió el correo de confirmación de la Lazio.

El club italiano respondió diciendo que sí enviaron el mail correspondiente, y al revisarlo, notaron que el nombre del club alemán estaba mal escrito, le faltaba una letra, exactamente la letra ‘K’. Según algunos medios, al parecer el club alemán dio mal los datos para que el fichaje no se de, sin embargo, esto es mera especulación.

Al final, Kostic no llegó a salir del club y la relación entre el jugador serbio y el club no es del todo buena.

Filip Kostic permanece en el Frankfurt alemán. (Foto: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images)

Un reality show evitó la llegada de un gigante alemán al Querétaro

Lucas Podolski pudo llegar al Querétaro mexicano este año, así como lo lees. El alemán de origen polaco pudo llegar al exequipo de Ronaldinho. El rumor era bastante fuerte, sin embargo, el mundialista prefirió continuar su carrear en Europa por un motivo peculiar.

Resulta que Podolski fue elegido como juez en el programa de talento ‘Das Super Talent’, por lo cual decidió mantenerse en Europa, fichando por el club del cual es hincha desde pequeño, Górnik Zabrze de su natal Polonia, donde juega esta temporada.

Sin duda, no hubiera sido raro ver a Podolski en México, pues es una liga que acostumbra a traer refuerzos del viejo continente. No obstante, la razón para no fichar causó sorpresa.

El delantero alemán pudo pasear su fútbol en Latinoamérica fichando por el Querétaro mexicano. (Foto: BSR Agency/Getty Images)

Un error de traducción increíble

Bryan Cabezas es un jugador ecuatoriano que fue revelación en el Independiente del Valle de su país, por lo cual fue fichado por el Atalanta de Italia. Sin embargo, no tuvo la participación que deseaba y fue cedido al Panathinaikos de Grecia.

A comienzos de 2018, el Independiente de Argentina pidió su fichaje en especial, al notar que no contaba con la suficiente continuidad en su club. La idea era traerlo a préstamo para darle rodaje al ecuatoriano.

Poco antes de cerrar el fichaje de una manera formal, Independiente envió un mail con el contrato para hacerse con el préstamo del jugador ecuatoriano, pero como el mensaje iba a Europa, decidieron traducirlo al inglés. Esto costó mucho.

Y es que se tradujo algo que no debía traducirse en el mensaje: el apellido del jugador. Este llegó como el fichaje de Bryan ‘Heads’ y no Cabezas, como era lo correcto, por lo cual el contrato no tenía validez alguna.

El ecuatoriano juega ahora en la Serie B de Italia. (Foto: Conmebol)

