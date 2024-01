¿Será blue? Desde Inglaterra han soltado rumores de lo que sería un bombazo en el mercado de fichajes, pues se ubica a Karim Benzema, delantero francés que pertenece aún a Al-Ittihad, en la órbita del Chelsea, que busca reforzarse con un atacante para lo que resta de la temporada de la Premier League.

El exatacante del Real Madrid es el favorito para tomar el protagónico en el ataque del club londinense y aprovechará el momento áspero entre Benzema y el club saudí, que es vigente campeón del fútbol de este país asiático.

Y es que tras salir del Santiago Bernabéu, el delantero francés no encuentra un buen momento. No se presentó en la pretemporada del club y al parecer no sería tomado en cuenta en las próximas semanas por el entrenador Marcelo Gallardo.

Los números no son los mejores para el ‘9′ francés, pues desde su auspiciosa llegada solo ha disputado 24 encuentros y anotado en 10 ocasiones.

