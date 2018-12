Liverpool vs. Newcastle EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el Liverpool vs. Newcastle por la fecha 17 de la Premier League en Anfield mañana miércoles desde las 10:00 a.m. y con transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Liverpool vs. Newcastle será clave para los 'reds' de cara a sus deseos de mantener la ventaja en la tabla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Premier League.



El técnico español Rafael Benítez regresa de nuevo a Anfield, donde aún es apreciado por el trabajo que desempeñó durante seis temporadas, para evaluar con el Newcastle la solidez como líder de la Premier del Liverpool.

Siete victorias consecutivas alumbran el futuro de los 'reds', que invade la última jornada de la primera vuelta de la competición inglesa con la consideración de campeón de invierno asegurada.



El conocido como 'boxing day' (día de las cajas y denominado así desde que en la Edad Media las clases nobles entregaban cajas con regalos a su servidumbre) echa el cierre al primer tramo del curso en Inglaterra, que en apenas cinco días completa dos nuevas fechas.



El acelerón propinado por el conjunto de Jurgen Klopp y la inestabilidad de sus perseguidores, incluida la del campeón, el Manchester City, ha provocado que el Liverpool esté aferrado al primer puesto, que mantendrá suceda lo que suceda en la sesión del miércoles.



Benítez, que estuvo en el Liverpool del 2004 al 2010, es siempre bien recibido en Anfield. Ocurrió ya la temporada anterior, cuando también acudió con el Newcastle. Y previamente cuando lo visitó como preparador del Chelsea.



Acude de nuevo el técnico español urgido por la necesidad que somete a su equipo, amenazado por el descenso del que solo le separan cinco puntos.



El Liverpool se aferra a la condición de gran favorito a un título que no gana desde hace veintinueve años, desde la temporada 1989-90, antes de que la competición adoptase, en 1992, la denominación de Premier League.



La tradición aventura que el equipo que es líder en Navidad termina el curso como campeón. Así ha ocurrido en ocho de las últimas diez temporadas. Sin embargo, las dos excepciones amenazan a los reds. En la temporada 2008-2009 y en la 2013-14, el Liverpool era el primero en la clasificación pero acabó en el segundo puesto.



Liverpool vs. Newcastle: horarios del partido

México 9:00 a.m.

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

España 4:00 p.m.

Liverpool vs. Newcastle: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Clyne, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho; Shaqiri, Firmino, Lallana; Sturridge.



Newcastle: Dubravka; Manquillo, Schar, Lascelles, Fernandez, Dummett; Kenedy, Hayden, Diame, Ritchie; Rondón.



FUENTE: EFE