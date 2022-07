Manchester United vs. Liverpool EN VIVO ESPN 2: se enfrentarán este martes 12 de julio desde las 8:00 a. m. (hora peruana) en un amistoso internacional de pretemporada. El partido también será transmitido por Star+ y Directv GO, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Rajamangala Stadium de Bangkok, en Tailandia, en la gira internacional de ambos clubes. Recordemos que en la anterior temporada de Premier League, Liverpool acabó en el segundo lugar (92 puntos) y Manchester United en la sexta casilla, con 58 unidades.

¿En qué canal ver partido Manchester United vs. Liverpool?

Argentina: Star+, ESPN2 Argentina

Bolivia: Star+, ESPN2

Brasil: ESPN4, Star+, NOW NET e Claro

Chile: Star+, ESPN2 Chile

Colombia: Star+, ESPN2

Ecuador: Star+, ESPN2

Internacional: LFCTV GO

México: Star+, ESPN Mexico

Paraguay: ESPN2, Star+

Perú: ESPN2, Star+

España: Esport3

Uruguay: ESPN2, Star+

Venezuela: Star+, ESPN2

¿A qué hora ver partido Manchester United vs. Liverpool?

Estados Unidos – 6.00 a. m. hora de Los Ángeles

México – 8.00 a. m.

Estados Unidos – 8.00 a. m. hora de Texas

Perú – 8.00 a. m.

Ecuador – 8.00 a. m.

Colombia – 8.00 a. m.

Estados Unidos – 9.00 a. m. hora de Miami

Bolivia – 9.00 a. m.

Chile – 9.00 a. m.

Paraguay – 9.00 a. m.

Venezuela – 9.00 a. m.

Uruguay – 10.00 a. m.

Argentina – 10.00 a. m.

Brasil – 10.00 a. m.

Inglaterra - 2.00 p. m.

España – 3.00 p. m.

Italia – 3.00 p. m.

Tras la irregular campaña de los ‘Diablos rojos’, la directiva optó por el cambio de mando y Erik ten Hag se convirtió en el nuevo entrenador de la institución. El estratega, de exitoso paso por el Ajax de los Países Bajos, llega bajo gran expectativa de lo que pueda conseguir a nivel colectivo.

Esta será la primera prueba del DT, aunque no contará con una de las principales figuras del plantel: Cristiano Ronaldo. La ausencia del portugués, según indicaron en Manchester United, se debe a temas personales, y el nuevo técnico no ocultó su deseo de trabajar de la mano del goleador.

“No está a la venta, lo tenemos en nuestros planes. Hemos tenido una charla antes de que saliera todo este tema. Fue una buena conversación y no me ha dicho que se quiera ir... lo he leído. Queremos el éxito juntos”, manifestó Ten Hag en conferencia de prensa. Por ahora, alistará su estrategia sin ‘CR7′.

Por su parte, Liverpool también llega con algunas novedades en su plantilla: Sadio Mané se marchó al Bayern Munich y el uruguayo Darwin Núñez, procedente del Benfica, llegó en su reemplazo. A la vez, Jürgen Klopp cuenta con la presencia de Fábio Carvalho, joven volante creativo que arribó desde Fulham.

A diferencia de su rival de turno, los ‘Reds’ cuentan con sus mejores armas disponibles, aunque se espera algunas variantes. Mohamed Salah, Diogo Jota, Luis Díaz y Roberto Firmino pelearán por un espacio en la ofensiva.

Manchester United vs Liverpool: historial de partidos

Desde julio del 2018, los partidos Manchester United vs. Liverpool se dieron en 10 ocasiones y la balanza es favorable para los ‘Reds’: ganaron seis veces y solo perdieron en una oportunidad en ese lapso de tiempo.

19-04-2022: Liverpool 4-0 Manchester United - Premier League

24-10-2021: Manchester United 0-5 Liverpool - Premier League

13-05-2021: Manchester United 2-4 Liverpool - Premier League

24-01-2021: Manchester United 3-2 Liverpool - FA Cup

17-01-2021: Liverpool 0-0 Manchester United - Premier League

19-01-2020: Liverpool 2-0 Manchester United - Premier League

20-10-2019: Manchester United 1-1 Liverpool - Premier League

24-02-2019: Manchester United 0-0 Liverpool - Premier League

16-12-2018: Liverpool 3-1 Manchester United - Premier League

28-07-2018: Manchester United 1-4 Liverpool - International Champions Cup