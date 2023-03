El Liverpool recibirá al Manchester United en un partido en el que ambos necesitan recuperar puntos para escalar a la zona más alta de la tabla de posiciones de la Premier League. Este encuentro servirá como una medición para los de Jürgen Klopp en miras a su partido de vuelta por Champions League luego de haber sido goleado en la ida por el Real Madrid; mientras que, los de Erik Ten Hag tendrán un duelo vital ante el Betis por la Europa League.





¿Cómo llegan el Liverpool y el Manchester United a la fecha 26?





En la Premier League, ya son cuatro encuentros consecutivos donde el Liverpool no sabe de derrotas, aunque la sexta colocación en la tabla de posiciones no le haga tanta justicia; no obstante, en la Champions League, la continuidad de los ‘reds’ está en peligro después de ceder un 2-5 en casa ante el Real Madrid.

En cambio, para el Manchester United todas son alegrías. En los últimos 11 duelos disputados en todas las competiciones donde participa, los ‘red devils‘ no han sumado ningún partido perdido; inclusive, el exequipo de Cristiano Ronaldo se dio el “lujo” de eliminar al Barcelona de la Europa League y ganar la Copa de la Liga reciéntemente.





¿Cuándo jugarán Liverpool y el Manchester United por la fecha 26 de la Premier?





El Liverpool y el Manchester United se verán las caras mañana, domingo 5 de marzo, a las 11:30 del día (hora peruana) en un encuentro válido por la fecha 26 de la Premier League de Inglaterra en el mítico estadio de Anfield. Este duelo estará custodiado por el pito de Andy Madley, árbitro inglés con un promedio de 3 tarjetas amarillas y 0,1 rojas por partido.





¿Dónde ver EN VIVO el partido entre el Liverpool y el Manchester United?





El duelo entre las camisetas rojas de la Premier League, Liverpool y Manchester United, se podrá ver en vivo y en directo a través de la señal televisiva de ESPN y de la aplicación digital de membresía, Star Plus, ambas señales pertenecientes a la corporación Disney.





