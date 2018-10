Liverpool vs. Manchester City | 'Reds' y 'Cityzens' se verán las caras este domingo (EN VIVO 10:30 a.m. - Vía ESPN 2) con el liderato de la Premier League en juego y la revancha por la eliminación europea del año pasado en el ambiente.

Ambos equipos comparten la cabeza de la tabla, con 19 puntos, pero las rachas de unos y otros difieren y parecen darle una ligera ventaja mental a los 'Sky Blues' que puede ser paliada por la magia de Anfield, escenario donde los celestes no ganan hace 15 años.

Los de Jürgen Klopp llegan en su peor momento de la temporada a uno de los duelos más importantes. Acumulan tres partidos sin ganar, con dos derrotas, una en Copa de la Liga y otra en Champions League, y el empate restante llegó de milagro y en los últimos instantes ante Chelsea, gracias a un golazo de Sturridge.

Tras comenzar con siete victorias consecutivas, los 'Reds' atraviesan un bache y confían en la recuperación de sus estrellas para poderse ir al parón internacional con el liderazgo y un buen golpe dado en la mesa de los actuales campeones de Inglaterra.

City solo ha ganado uno de sus últimos 27 duelos contra Liverpool. (Foto: EFE)

La baja más significativa para el Liverpool será la de Naby Keita, por una lesión en la espalda, mientras que Pep Guardiola confirmó que el belga Kevin De Bruyne, quien ha estado desde agosto sin vestirse de corto debido a una lesión en la rodilla producida en un entrenamiento, podría reaparecer en el compromiso.

Como motivación adicional para los celestes estará de fondo la eliminación en la pasada edición de la Champions, cuando el Liverpool pasó por encima de ellos en Anfield y les dio la puntilla en el Etihad Stadium.

Para Jürgen Klopp, es un error subestimar al Manchester City, pese a vencerlos en tres ocasiones durante la campaña previa.

"Vencimos tres veces al City la temporada pasada y en ninguna de ellas después del partido, al meternos al vestuario, pensamos 'ahora sabemos cómo ganarles'. Son un equipo impresionante", afirmó el estratega alemán, quien por ahora prefiere no pensar en el título.

"Es un partido en casa contra el City, eso es duro. El año pasado fueron encuentros especiales y espero que este año también lo sean. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para alejarles de nuestra portería y poder crear nosotros ocasiones", agregó.

"Tendremos que defender, pero no de forma especial. Sería aburrido y no seríamos nosotros mismos", reconoce Guardiola. (Foto: EFE)

Guardiola, en tanto, es consciente que para "ganar la Premier League, el objetivo es ganar puntos en todas partes". "Son un equipo grande en la manera que juegan. El Liverpool venció a muchos equipos la temporada pasada, no solo al City. Es uno de los mejores equipos en Inglaterra y nosotros intentamos acercarnos a ellos cada vez", advirtió el catalán sobre el duelo en Anfield.

Liverpool vs. Manchester City | ¿A qué hora juegan y en qué canales se transmitirá el partido por la fecha 8 de la Premier?

Perú: 10:30 a.m. (ESPN 2)

Colombia: 10:30 a.m. (ESPN 2)

México: 10:30 a.m. (SKY Sports)

Chile: 12:30 p.m. (ESPN 2)

Argentina: 12:30 p.m. (ESPN 2)

Ecuador: 10:30 a.m. (ESPN 2)

España: 5:30 p.m. (Movistar - #Vamos)

Posibles alineaciones:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mané.

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Stones, Mendy, Bernardo Silva, Fernandinho, Silva, Sterling, Sané, Aguero.

Con información de EFE