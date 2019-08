Liverpool vs. Manchester City EN VIVO ONLINE vía ESPN por la Community Shield

Liverpool vs. Manchester City EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego el título de la Community Shield, este domingo 4 de agosto, desde las 9:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Como campeón de la Premier League, Manchester City se verá las caras con Liverpool, subcampeón de la liga, debido a que los 'Citizens' también se coronaron campeones de la FA Cup. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Wembley Stadium.

Liverpool vs. Manchester City: horarios del partido



México - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 2:30 a.m.

Jurgen Klopp y Pep Guardiola, dos de los técnicos que marcan la evolución del fútbol moderno, protagonizan un pulso marcado por su cruce de declaraciones, en el primer título del curso en Inglaterra, al que aspiran Liverpool y Manchester City en el mítico escenario inglés.

La acusación de Klopp al Manchester City como equipo hecho a base de talonario tuvo una dura respuesta de Guardiola. Recordó la inversión de más de 200 millones de su rival, para devolver la gloria a los 'Reds' con su brillante conquista de la última edición de la Champions League.

El objetivo de la 'Champions' lo encaran los 'Citizens' con un equipo apenas retocado con un único gran desembolso, el realizado por el español Rodri al Atlético de Madrid (70 millones de euros). Menos aún se ha reforzado el Liverpool que apenas gastó 2 millones de euros en un joven central de 17 años, Van den Berge, procedente del PEC Zwolle.

Será el primer enfrentamiento en la historia de la Community Shield entre Liverpool y Manchester City, que jugará con una camiseta retro, conmemorativa del 125 aniversario. Guardiola no contará con el portero Ederson y el centrocampista Fernandinho, los más cortos de preparación tras la conquista con Brasil de la Copa América. Klopp perderá en ataque al senegalés Sadio Mané tras su brillante Copa África y no podrá alinear su triplete de lujo.

Al primer partido oficial del curso inglés llega con dudas por despejar el Liverpool, que ha mostrado fragilidad defensiva en pretemporada y poca pegada. Un empate ante el Sporting de Portugal y derrotas ante Borussia Dortmund, Sevilla y Nápoles dañaron una imagen que mejoró con el regreso de Salah y Firmino ante el Lyon. Más regularidad ha mostrado un Manchester City que ha recuperado para la causa la mejor imagen de Kevin De Bruyne.

Liverpool vs. Manchester City: probables alineaciones

Liverpool : Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Fabinho, Jordan Henderson, Giorginio Wijnaldum; Xherdan Shaquiri, Mohamed Salah y Roberto Firmino.



Manchester City: Claudio Bravo; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy; Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, David Silva, Bernardo Silva; Raheem Sterling y Sergio Agüero.

Con información de EFE