Liverpool vs. Fulham EN VIVO por la Premier League vía ESPN 2

Liverpool vs. Fulham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Liverpool vs. Fulham este domingo 17 de marzo, en el estadio Craven Cottage, en Londres, por la jornada 31 de la Premier League, desde las 9:15 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

ESPN 2 transmite este partido para Sudamérica. En México, Centroamérica e Italia vía Sky HD. En Francia por RMC Sport en direct. En Alemania y Japón vía DAZN. En España por Movistar Liga de Campeones. En Estados Unidos por SiriusXM FC, Universon NOW, NBC Sports Live, Telemundo Deportes. En Reino Unido por TalkSport Radio UK y Sky Sports Premier League. Streaming internacional HD vía TalkSport Radio World y LFCTV GO.

Liverpool visita la casa del Fulham este domingo en busca de alcanzar la punta de la Premier League en solitario. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo desde el estadio Craven Cottage.

Los dirigidos por el alemán Jürgen Klopp salen de Anfield Road en busca de tres puntos vitales que les permita mantenerse en pelea por la Premier, luego de perder la ventaja de hasta 7 puntos que tenían con su exescolta y hoy líder, Manchester City.

El equipo de Pep Guardiola no jugará este fin de semana su encuentro de liga ante el Manchester United, debido al compromiso que disputó este sábado frente al Swansea City, con victoria de 2-3 que los clasificó a semifinales de la FA Cup.

Por este motivo, si Liverpool consigue un triunfo en casa del Fulham se colocará como puntero, agregando así presión a los 'Citizens'.

El momento es bueno para el conjunto 'Red' que derrotó a mitad de semana al Bayern Múnich en el Allianz Arena (1-3), con lo que clasificó a cuartos de final de la Champions League, donde enfrentará al Porto.

Fulham marcha en la casilla 19 de la Premier League, zona de descenso, con solo 17 puntos, y arrastra una racha de 6 derrotas consecutivas.

Liverpool vs. Fulham - horarios en el mundo

08:15 horas en México

09:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:15 horas en Venezuela, Bolivia

11:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

15:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

17:15 horas en Catar y Arabia Saudita

22:15 horas en China

23:15 horas en Japón y Corea del Sur

Liverpool vs. Fulham - alineaciones probables

Liverpool : Alisson, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Goerginio Wijnaldum, Adam Lallana, Fabinho, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mané.



Fulham: Sergio Rico, Havard Nordtveit, Dennis Odoi, Tim Ream, Joe Bryan, Calum Chambers, Kevin McDonald, Tom Cairney, Ryan Sessegnon, Ryan Babel, Aleksandar Mitrović.