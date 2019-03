Liverpool vs. Everton EN VIVO por fecha 29 de Premier League

Liverpool vs. Everton EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 29 de la Premier League , este domingo 3 de marzo, desde las 11:15 a.m. (hora peruana) y 4:15 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de DirecTV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Livepool tendrá la chance de recuperar el liderato de la Premier League en una edición más del clásico de la ciudad, frente a Everton. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Goodison Park.

Liverpool vs. Everton: horarios del partido



Ecuador - 11:15 a.m.

Perú - 11:15 a.m.

Colombia - 11:15 a.m.

México - 10:15 a.m.

Bolivia - 11:15 p.m.

Chile - 1:15 p.m.

Argentina - 1:15 p.m.

Uruguay - 1:15 p.m.

Paraguay - 1:15 p.m.

España - 5:15 p.m.



Liverpool está obligado a vencer a Everton para volver al primer lugar, que le ha sido arrebatado -quien sabe si momentáneamente- por Manchester City, que hizo su tarea y derrotó AFC Bournemouth.

Por lo pronto, Liverpool está en el segundo casillero con 69 puntos, dos menos que los 'Citizens'. Los 'Reds' llegan motivados por la goleada propinada a Watford en la jornada anterior, que alargó a siete juegos su invicto en la liga.

Roberto Firmino es la principal duda para ser parte del choque frente a Everton (9° con 36 unidades), debido a una lesión. El brasileño será esperado hasta última hora por el entrenador Jurgen Klopp, para saber si lo considera o echa mano de otro elemento.

"Es un juego especial para ambos equipos, por las hinchadas. Sería un sentimiento fantástico para nuestros fanáticos vencer a Liverpool y, para nosotros como equipo, también", afirmó el entrenador de Everton, Marco Silva, en conferencia de prensa previa.

Liverpool vs. Everton: probables alineaciones

Everton : Jordan Pickford, Seamus Coleman, Michael Keane, Kurt Zouma, Digne, Idrissa Gueye, Morgan Schneiderlin, Theo Walcott, Gylfi Sigurdsson, Richarlison y Dominic Calvert-Lewin

Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Fabinho, Jordan Henderson, Giorginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Sadio Mane y Roberto Firmino (Divock Origi).