Liverpool vs. Burnley EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la jornada 4 de la Premier League en el estadio Turf Moor desde las 11:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 2.

El duelo entre Liverpool y Burnley será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Premier League.

Los ‘Reds’ quieren irse al receso por la fecha FIFA en la cima de la competencia inglesa. El equipo que dirige el alemán Jürgen Klopp irá por su cuarta victoria este sábado 31 de agosto en el terreno de Burnley.

Liverpool ratificó el gran inicio de la temporada 2019-20 la semana pasada jugando en casa. El elenco de Anfield venció por 3-1 al Arsenal, uno de los seis grandes de la Premier League, con goles de Matip y un doblete de Salah.

Los ‘Rojos’ viajarán sin novedades en la primera plantilla. Con excepción de los casos conocidos de Naby Keita y Alisson Becker, quienes podrían regresar a la acción después del receso de dos semanas.

"Turf Moor es un lugar difícil para ir. Hemos estado allí, en días calurosos, con viento, con lluvia y siempre es difícil. Hacen un trabajo increíble, así es como es”, aseguró Klopp sobre las condiciones en el campo rival.

Burnley tiene una victoria, un empate y una derrota en el arranque de la Premier League. El entrenador Sean Dyche consideró que los puntos cosechados hasta el momento han sido los esperados.

“El comienzo ha sido positivo en rendimiento: cuatro puntos, con los juegos que hemos tenido, es un buen retorno. Siento que hemos avanzado y que estamos en este torneo por cuarta temporada seguidos, lo cual es un buen marcador”, aseguró.

Liverpool vs. Burnley: horarios del partido

Perú 11:30 a.m. Ecuador 11:30 a.m. Colombia 11:30 a.m. México 11:30 a.m. Bolivia 12:30 p.m. Paraguay 12:30 p.m. Chile 12:30 p.m. Venezuela 12:30 p.m. Argentina 1:30 p.m. Uruguay 1:30 p.m. Brasil 1:30 p.m. España 6:30 p.m.

Liverpool vs. Burnley: posibles alineaciones

Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mané, Firmino.

Burnley: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters, Cork, Westwood, Lennon, McNeil, Wood, Barnes.

Liverpool vs. Burnley: ¿Cómo llegar al estadio?