Liverpool vs. Aston Villa EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 11 de la Premier League, este sábado 2 de noviembre, desde las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Antes de chocar con Genk por la Champions League, el líder Liverpool buscará dar otro paso más hacia el título de la liga inglesa, cuando visite a Aston Villa, que está cerca de la zona de descenso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Villa Park.

Liverpool vs. Aston Villa: horarios del partido

México - 9:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

España - 4:00 p.m.

Sin apenas tiempo para recuperarse después de unos apasionantes octavos de final de Copa de la Liga, la Premier League llama a la puerta de los clubes en medio de la polémica sobre el exceso de partidos en Inglaterra.

Un debate que ha abierto el Liverpool debido a que el agónico pase en los penales ante el Arsenal le ha provocado una acumulación de partidos en diciembre, con el Mundial de Clubes en escena, difícil de resolver.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, criticó este viernes el "excesivo" número de partidos al que tienen que hacer frente los futbolistas e instó a las autoridades a pensar en los jugadores y no en el dinero.

La discusión surgió debido a la complicación que está suponiendo encontrar una fecha para disputar el encuentro de cuartos de final de la Copa de la Liga que el Liverpool tiene que disputar ante el Aston Villa y que ha tenido que ser aplazado por coincidir con el Mundialito de Clubes.

El técnico alemán explicó que aún no se ha encontrado una solución al problema y negó que fueran a intentar jugar en la fecha señalada, utilizando un equipo para la Copa de la Liga y otro para el Mundialito.

"No podemos dejar jugadores aquí para la Copa de la Liga. Tenemos dos encuentros en un período corto de tiempo y no es como si pudiéramos ir a Qatar con solo once jugadores", aseguró Klopp.

Pero los de Jürgen Klopp tienen que cambiar el chip y centrarse desde ya en su gran objetivo, la Premier League. El último traspiés ante el Manchester United ha reducido su ventaja con el Manchester City a seis puntos y la visita al campo del Aston Villa se antoja vital para no tropezar en dos encuentro consecutivos y dar alas a los celestes.

Pese a que llegan después de un duelo intenso ante el Arsenal en copa, los puntales del Liverpool descansaron. Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, Sadio Mané, Roberto Firmino, Andy Robertson, Fabinho, Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold y Georgninio Wijnaldum se quedaron en casa y estarán listos para medirse al Aston Villa.

Aston Villa viene de derrotar a Wolverhampton en la Copa de la Liga, pero en la Premier League, perdió 3-0 a manos de Manchester City en su reciente presentación liguera. Los 'Villanos' marchan en el decimoquinto puesto con 11 unidades. Fuente: EFE

Liverpool vs. Aston Villa: probables alineaciones

Aston Villa: Heaton; Guilbert, Engels, Mings, Targett; Trezeguet, McGinn, Nakamba, Hourihane, Grealish y Wesley. DT: Dean Smith

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino y Mane. DT: Jürgen Klopp.

Liverpool vs. Aston Villa: ¿dónde se ubica el estadio?