Jürgen Klopp emocionado por el gesto de Salah con Firmino [VIDEO]

El entrenador del Liverpool , Jürgen Klopp, se emocionó al recordar el gesto que tuvo Mohamed Salah con Roberto Firmino este sábado en la goleada por 5-1 al Arsenal, por la Premier League.

El quinto tanto del partido en Anfield fue de penal. Salah es el encargado de ejecutar la pena máxima en el equipo 'Red', pero el egipcio decidió ceder su disparo a Firmino, quien no falló y firmó su primer 'Hat Trick' en la Premier.

"El 2018 terminó con un regalo de Navidad de Salah, y me gustó mucho el gesto. Me gustó que le diera el balón a 'Bobby' para que pudiera marcar un 'hat-trick'. Es una de las cosas más lindas que he visto en mi vida. No conozco a muchos jugadores que hubieran hecho eso y, cuando lo vi celebrando con 'Bobby', fue como ‘wow’. Fue excepcional. A estas alturas, es el gesto de la temporada", señaló el DT germano.

De otro lado, Jürgen Klopp no se marea por los resultados favorables, ni por elogios de la prensa internacional y aseguró que no piensa en la ventaja que tiene en la punta de la Premier League.

"En realidad no es importante cuántos puntos de ventaja tienes en diciembre. Si perdemos puntos, ustedes (la prensa) serán los primeros en decir que estamos nerviosos. No podemos entrar en ese juego", expresó el alemán.

El siguiente partido del Liverpool será en el Etihad Stadium ante el Manchester City, el jueves 3 de enero, desde las 15:00 horas, de Perú.