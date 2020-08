Lionel Messi, según el diario As, cuenta en casa con un colchón especial para cuidarse del coronavirus. Además del crack del Barcelona, Sergio Agüero y Saúl Ñíguez son otras de las figuras que también lo poseen. El precio es de mil euros, de acuerdo al diario Marca.

As dio a conocer que la compañía TEC MOON desarrolló un sofisticado sistema llamado ‘ViruClean', que neutraliza el virus, en un 99.84%. “De esta manera, si una persona infectada duerme sobre este tipo de colchón, mediante unas nanopartículas aplicadas a su tejido, se consigue eliminar el virus en cuatro horas, haciendo que la siguiente persona que duerma en el colchón no se contagie”, detalló.

Níguez, mediocampista de Atlético de Madrid y embajador de la marca, destacó, además, la comodidad del colchón. “Cuando probé el colchón, noté de verdad que me ayudaba a descansar. Antes, después de cada partido, me dormía a las cinco o las seis de la mañana y desde que tengo el colchón me duermo en media hora”, reveló.

La Champions, el objetivo

Frustrado el sueño de ser campeón de LaLiga de España, Lionel Messi y compañía continúan con su preparación para el choque de vuelta de octavos de final de la Champions League, ante el Napoli. El duelo está pactado para el sábado 8 de agosto, a las 2:00 p.m. (hora peruana), en el Camp Nou.

Recordemos que en la ida, el resultado fue un empate a uno, por los que la escuadra azulgrana está obligada a ganar para asegurar su clasificación a cuartos de final.

