Lionel Messi agigantó más su leyenda este lunes al ganar el séptimo premio de Balón de Oro de su carrera. El crack argentino, campeón con Argentina en la Copa América, volvió a celebrar en el evento llevado a cabo en el Teatro del Chatelet, adonde acudió con su familia.

De hecho, al momento de la entrega, ‘Leo’ lució muy emocionado y se dio tiempo para dedicarle unas palabras a Robert Lewandowski, uno de los candidatos a ser premiado en la categoría de mejor jugador del mundo, y que quedó en el segundo puesto.

“Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también”, dijo Messi en el estrado, en lo que fue un bonito gesto para con su colega.

“Es increíble volver a estar aquí. Hace dos años no sabía qué podía llegar a pasar y otra vez me toca estar aquí. Hoy me toca estar en París, estoy muy feliz. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho porque amo el fútbol”. señaló previamente el sudamericano.

Asimismo, Messi agradeció a sus compañeros de la ‘Albiceleste’, del PSG y también del Barcelona, equipo en el que jugó hasta el final de la temporada 2020-21.

“Agradezco a todos mis compañeros del Barcelona, del PSG y de Argentina. Me faltaba algo y este año fue todo lo contrario. Pude conseguir el sueño que tanto deseaba y este premio es por lo que hicimos la Copa América. Es una noche especial para mí”, indicó.