Lionel Messi confirmó que se quedará en el Barcelona. Después de días cargados de incertidumbre, el capitán de los azulgranas anunció que permanecerá en la entidad catalana a pesar de expresar el deseo de marcharse a través de un burofax enviado al club el pasado 25 de agosto. El delantero brindó una entrevista al portal Goal.

“Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí. Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”, declaró.

Entonces, el atacante se incorporará en breve a la primera plantilla que arrancó las labores de pretemporada el fin de semana pasado. El argentino no participó en las pruebas de descarte del coronavirus programadas para el domingo 30. El capitán tampoco estuvo en los primeros días de entrenamiento bajo el mando de Ronald Koeman, nuevo entrenador del equipo.

Finalmente, Lionel Messi prolongará su estancia en Barcelona, entidad con la que disputó 731 partidos oficiales, anotó 634 goles y levantó 34 trofeos a nivel local y continental. Además, el ’10′ tiene la posibilidad de borrar la última imagen vista con el primer equipo tras caer por 8-2 contra Bayern Múnich en la Champions League.

Messi sigue en Barcelona, adelantaron en Argentina

El portal de TyC Sports reportó que Lionel Messi continuará vistiendo la camiseta de Barcelona. De acuerdo con la fuente citada, el futbolista tomó esta decisión para evitar llegar hasta la justicia con la finalidad de negociar la desvinculación. El delantero entendió que estos trámites pueden afectar el futuro deportivo y, eventualmente, una posible trasferencia a otro club.